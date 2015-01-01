Дмитрий Осипов участвует в работе комиссии РСПП по производству и рынку минеральных удобрений

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов принял участие в заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по производству и рынку минеральных удобрений.

В рамках мероприятия обсуждался целый ряд актуальных проблем, стоящих перед регуляторными органами, профильными ведомствами, отраслевыми ассоциациями и предприятиями минерально-химической отрасли.

Основное внимание было уделено обсуждению «дорожной карты» развития производства минеральных удобрений до 2025 года.

«Дорожная карта» была разработана представителями компаний-производителей минеральных удобрений при участии экспертного и научного сообщества, и одобрена Минпромторгом России.

Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— Сегодня отрасль производства минеральных удобрений является одним из драйверов роста отечественной экономики и имеет потенциал для дальнейшего динамичного роста. Компания приняла активное участие в разработке «дорожной карты» развития отрасли, которая затрагивает вопросы ограничения роста стоимости железнодорожных тарифов для перевозки минеральных удобрений, совершенствования инструментов предоставления государственной поддержки, в частности, специнвестконтракта, расширения портовых мощностей и связанной с этим инфраструктуры, а также ряд других вопросов. По сути, «дорожная карта» — это план мероприятий по усилению конкурентоспособности нашей отрасли на долгосрочную перспективу.

Напомним, комиссия РСПП по производству и рынку минеральных удобрений была сформирована в 2016 году. Среди основных целей комиссии — установление конструктивного диалога с органами государственной власти, общественными организациями и бизнес-сообществом по вопросам развития отрасли минеральных удобрений в РФ, а также содействие модернизации отраслевого производства и развитие отраслевых рыночных отношений на принципах добросовестной конкуренции. Председателем комиссии является заместитель председателя совета директоров ПАО «Уралкалий» Дмитрий Мазепин.

Источник — пресс-служба ПАО «Уралкалий»