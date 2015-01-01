В Перми увеличилось количество точек по приобретению и пополнению льготных проездных

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На сегодняшний день приобрести или пополнить льготный проездной пермяки могут в 12 пунктах в каждом районе города.

«В прошлом месяце пермяки столкнулись с очередями при пополнении льготного проездного. С того момента уже открылось много новых точек, и к концу сентября в сети «Центральная касса» их количество увеличится. Избежать потери времени поможет выбор свободного пункта. На сайте Городского управления транспорта можно проверить, есть ли очередь в конкретной точке продаж», — рассказала директор сети пунктов по приему платежей «Центральная касса» Лилия Алёшина.

Новые пункты продаж льготных проездных:

• Комсомольский проспект, 86;



• шоссе Космонавтов, 49;



• ул. Братская, 10;



• ул. Чердынская, 28;



• ул. Краснополянская, 3В;



• ул. Краснофлотская, 28;



• ул. Беляева, 49А;



• ул. Мира, 41/1;

• ул. Лебедева, 13;

• ул. Куфонина, 20;

• ул. 1-я Колхозная, 2;

• ул. В. Каменского, 4Б.

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