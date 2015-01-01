В Перми увеличилось количество точек по приобретению и пополнению льготных проездных


Игорь Плюснин
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проездной

На сегодняшний день приобрести или пополнить льготный проездной пермяки могут в 12 пунктах в каждом районе города.

«В прошлом месяце пермяки столкнулись с очередями при пополнении льготного проездного. С того момента уже открылось много новых точек, и к концу сентября в сети «Центральная касса» их количество увеличится. Избежать потери времени поможет выбор свободного пункта. На сайте Городского управления транспорта можно проверить, есть ли очередь в конкретной точке продаж», — рассказала директор сети пунктов по приему платежей «Центральная касса» Лилия Алёшина.

Новые пункты продаж льготных проездных:

• Комсомольский проспект, 86;

• шоссе Космонавтов, 49;

• ул. Братская, 10;

• ул. Чердынская, 28;

• ул. Краснополянская, 3В;

• ул. Краснофлотская, 28;

• ул. Беляева, 49А;

• ул. Мира, 41/1; 

• ул. Лебедева, 13; 

• ул. Куфонина, 20; 

• ул. 1-я Колхозная, 2; 

• ул. В. Каменского, 4Б.

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