В выходные будет ограничено движение транспорта по Северной дамбе

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Фото: Константин Долгановский

В ночное время (с 00.00 до 06.00) 16, 17 и 18 сентября будет закрыто движение всех видов транспорта по Северной дамбе в оба направления. Днём закрытие будет проводиться по полосам. Ограничение движения связано с укладкой верхнего слоя асфальтового покрытия, пояснили в городской администрации.

В субботу, 16 сентября, с 06.00 до полуночи будет закрыто движение по Северной дамбе в направлении центра города (спуск). 17 сентября в такой же временной промежуток по направлению из центра города (подъём).

В связи с закрытием движения изменится путь следования автобусных и троллейбусных маршрутов.

В субботу автобусы №32, №68 и №77 будут следовать в объезд по бульвару Гагарина, улицам Революции и Островского. В направлении Мотовилихинского района без изменений.

Троллейбус №13 пойдет через Южную дамбу в обоих направлениях.

В воскресенье автобусы №32, №68 и №77 в сторону Мотовилихи будут следовать по улицам Островского, Революции и бульвару Гагарина. В сторону центра города автобусы поедут по своим привычным маршрутам.

Троллейбусный маршрут №10 будет курсировать через Южную дамбу в обоих направлениях.

Движение трамваев в оба дня остается без изменений.

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