Оплошали перед своими болельщиками

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Хоккеисты пермского «Молота-Прикамье» в первом домашнем поединке нового сезона на своей площадке уступили ХК «Саров» из Нижегородской области со счётом — 1:4 (0:3, 0:1, 1:0). Гол престижа у пермяков в третьем периоде забросил Егор Синелев.

Фото ХК «Молот-Прикамье»

На открытии чемпионата ВХЛ в Перми с приветственными словами к участникам матча и собравшимся поклонникам хоккея выступили заместитель председателя краевого правительства Ирина Ивенских и заместитель председателя Пермской городской думы Алексей Грибанов.

«Нельзя так, ну нельзя так играть! ...», — сокрушались болельщики пермского клуба, а их в этот вечер на трибунах УДС «Молот» было более 4 тыс. человек, в конце первого периода после третьей пропущенной шайбы в ворота их любимцев. Наверное, в большей степени недовольство пермской публики заслуживал голкипер молотобойцев Юрий Петров, но и к защитникам пермяков, находившихся на площадке в моменты пропущенных голов претензий было предостаточно.

Гости построили свою игру от контратак, но стоило им только войти в зону «Молота-Прикамье», как они начинали кружить свои атаки так, что дух захватывало. Порой проходили такие комбинации, что казалось, расчерти их ходы на бумаге, то только конструктор мог бы разобраться в хитросплетениях полученных чертежей. После перерыва хозяева площадки пытались переломить ход игры, но в итоге получили еще одну шайбу в свои ворота.

Стоит отметить, что ХК «Саров» неудобный соперник для пермского коллектива, в очных поединках между этими командами в ВХЛ преимущество у хоккеистов из Сарова: 8 побед, 6 поражений, разница шайб 43-35. Теперь это преимущество увеличилось. А вот статистика этого матча по броскам свидетельствует в пользу «Молота-Прикамье»: 50:33 (30:23 — в створ ворот).

Сергей Востриков, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Хочу поздравить соперника с победой. Первые десять минут мы имели преимущество, но пропустили два легких гола, и у нас что-то в игре сломалось. По отдаче у меня к ребятам претензий нет. Будем работать, разбирать ошибки. И хотелось извиниться перед болельщиками за такое открытие сезона.

Завтра, 15 сентября, в очередном туре чемпионата ВХЛ «Молот-Прикамье» на своей площадке принимает пензенский «Дизель». Начало игры в 19:00.

Источник — газета «Пятница»