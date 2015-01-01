Объём предложений по аренде жилья в Перми снизился на 25%

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По данным аналитического центра «Медиана», объём предложений на рынке аренды жилья в Перми за месяц сократился на 25%. Максимальное снижение арендной ставки на 1,4% отмечается в Индустриальном районе Перми.

Всего в августе в аренду в Перми сдавалось 132 объекта. Из них почти четверть — в Дзержинском районе.

Около 50% сдаваемых в аренду квартир — однокомнатные. 23% сдаются без мебели. При этом квартиры с мебелью за месяц подешевели на 1,6%.

Средняя арендная ставка в августе составила 15 тыс. 810 руб. По максимальной цене в 50 тыс. руб. сдаётся трёхкомнатная квартира с европейской планировкой по ул. Революции,7. За 7 тыс. руб. можно снять однокомнатную квартиру малосемейного типа в Кировском районе по ул. Ласьвинская, 56.

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