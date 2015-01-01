Министерство здравоохранения Индии выбрало ПГМУ базовым вузом для обучения врачей

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Министерство здравоохранения Индии выбрало Пермский государственный медицинский университет имени Е.А. Вагнера базовым вузом для обучения врачей. Об этом «РБК-Пермь» рассказала ректор ПГМУ Ирина Корюкина.





«В прошлом году был беспрецедентно большой набор студентов из Индии. Зачислено 127 студентов из этой страны. У нас налажен контакт с министерством здравоохранения индийской республики. Сейчас мы ведём переговоры с Делийским университетом, налаживаем связи, чтобы в дальнейшем организовать обмен преподавателями и студентами», — говорит Ирина Корюкина.

Отметим, что ежегодно ПГМУ выпускает порядка 120 врачей, приезжающих из разных стран мира (в том числе Германия, стран Балтии, Африканских государств). Начиная с этого годв приём иностранных студентов возрастёт. Ожидается поступление порядка 500 человек.



Напомним, обучение иностранных студентов в Перми на русском языке (на английском дороже) на лечебных специальностях по программам специалитета обходится в 100-125 тыс. руб. в год. Для сравнения, в США это стоит от $20 тыс. до $30 тыс. Отметим также, что дипломы ПГМУ котируются за рубежом.



Добавим, что в Перми четыре вуза обучают порядка тысячи иностранных студентов — это Пермская фармацевтическая академия, Пермский научно-исследовательский политехнический университет (ПНИПУ), Пермский государственный научно-исследовательский университет (ПГНИУ) и ПГМУ.