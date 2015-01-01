Министерство здравоохранения Индии выбрало ПГМУ базовым вузом для обучения врачей
Министерство здравоохранения Индии выбрало Пермский государственный медицинский университет имени Е.А. Вагнера базовым вузом для обучения врачей. Об этом «РБК-Пермь» рассказала ректор ПГМУ Ирина Корюкина.
«В прошлом году был беспрецедентно большой набор студентов из Индии. Зачислено 127 студентов из этой страны. У нас налажен контакт с министерством здравоохранения индийской республики. Сейчас мы ведём переговоры с Делийским университетом, налаживаем связи, чтобы в дальнейшем организовать обмен преподавателями и студентами», — говорит Ирина Корюкина.
Отметим, что ежегодно ПГМУ выпускает порядка 120 врачей, приезжающих из разных стран мира (в том числе Германия, стран Балтии, Африканских государств). Начиная с этого годв приём иностранных студентов возрастёт. Ожидается поступление порядка 500 человек.
Напомним, обучение иностранных студентов в Перми на русском языке (на английском дороже) на лечебных специальностях по программам специалитета обходится в 100-125 тыс. руб. в год. Для сравнения, в США это стоит от $20 тыс. до $30 тыс. Отметим также, что дипломы ПГМУ котируются за рубежом.
Добавим, что в Перми четыре вуза обучают порядка тысячи иностранных студентов — это Пермская фармацевтическая академия, Пермский научно-исследовательский политехнический университет (ПНИПУ), Пермский государственный научно-исследовательский университет (ПГНИУ) и ПГМУ.