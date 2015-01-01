Сергей Неверов озвучил предложения «Единой России» по поддержке агропромышленного комплекса

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В «Единой России» считают эффективной госпрограмму развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы. Однако правительство и Минсельхоз РФ призывают проработать возможность интервенций, изменить механизм поддержки обновления сельхозтехники и выделить в 2018 году деньги на то, чтобы достроить 27 сельских школ.

Такие предложения озвучил заместитель председателя Государственной думы, секретарь генерального совета «Единой России» Сергей Неверов, выступая по итогам «правительственного часа» в нижней палате парламента с участием министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачёва.

Неверов заявил, что госпрограмма по развитию сельского хозяйства, которую инициировал президент РФ Владимир Путин и о реализации которой на правительственном часе отчитывался Минсельхоз РФ, доказала свою эффективность.

«По масштабам эта программа, без преувеличения, сравнима с аграрной реформой Петра Аркадьевича Столыпина», — заявил Неверов, добавив, что на сегодняшний день продовольственная безопасность страны обеспечена.

«Значит ли это, что мы обеспечиваем себя всем? — продолжил вице-спикер Госдумы. — Значит ли это, что нет проблем у аграриев? Значит ли это, что деревня процветает? Нет. А это уже вопрос реализации программы, и тут достаточно поводов для критики».

В частности, падение цен на зерно, считает Неверов, требует скорейшей проработки вопроса поддержки сельхозпроизводителей, независимо от механизма защиты.

«Сегодня был доклад о ходе уборочной кампании. Уже нужно думать о будущей посевной. Откуда взять на неё деньги? Высокий урожай хорошо, но это привело к тому, что цены на зерно упали. Мы настаиваем на необходимости скорейшей проработки вопроса поддержки сельхозпроизводителей: будет ли это интервенция или иной механизм защиты», — заявил Неверов, добавив, что эту проблему необходимо решать безотлагательно.

Также в «Единой России» предлагают изменить механизм поддержки обновления сельхозтехники, который, по словам вице-спикера Госдумы, идёт слишком медленно, поскольку процесс обновления пока не перекрывает процесс выхода из строя старой техники.

«Сегодня на гектар пашни мы имеем очень низкий показатель мощности: всего полторы лошадиных силы. Если не работает существующий механизм, надо думать о том, как его менять: давать льготные кредиты самим аграриям на закупку техники, расширить возможности агролизинга», — предложил депутат.

«Чтобы не описывать в красках, что говорят наши аграрии в регионах, буду краток: доведение до сельхозпроизводителей средств государственной поддержки, к которым относится и льготное кредитование, должно быть, уважаемый Александр Николаевич, прозрачным, реально доступным и своевременным! И «Единая Россия» будет держать это на контроле», — обратился Неверов к Ткачёву.

Кроме того, фракция «Единой России» выступает за выделение в 2018 году денег на то, чтобы достроить 27 сельских школ. По словам Неверова, люди уезжают из деревни, потому что хотят хорошие дороги, наличие коммунальных условий (газ, вода, очистные сооружения), чтобы детям было, куда пойти в школу, чтобы работали кружки и секции, чтобы и самим было, куда пойти после работы.

«Мы запустили в этом году партийный проект «Местный дом культуры», и я хочу вам сказать, что эффект колоссальный: ведь многие ДК ни разу не ремонтировались с момента постройки», — отметил Неверов.

По его словам, каждая школа мечтает попасть в программу ремонта спортзалов в сельских школах, которая реализуется несколько лет.

«Но в то же время немало сельских школ являются недостроями, разрушаются. Так быть не должно. Обязательно в следующем году нужно найти средства на решение этого вопроса», — убеждён парламентарий.

По мнению вице-спикера Госдумы, вопрос квалифицированных кадров в агропромышленном комплексе должен, в частности, решаться укреплением финансовой поддержки сельскохозяйственных вузов, которая должна выйти на один уровень с вузами Министерства образования и науки РФ.

«Нужно обеспечить поддержку научных и селекционных центров, проведения исследований, внедрения новых сортов и гибридов, племенных пород, чтобы как можно меньше зависеть от импорта», — резюмировал Неверов.

Источник — пресс-служба партии «Единая Россия»