«Пермские медведи» вступают в новый сезон

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Накануне старта очередного чемпионата страны по гандболу среди мужских команд суперлиги пермский клуб «Пермские медведи» провёл традиционную пресс-конференцию.

Президент клуба Алексей Никифоров и главный тренер команды Валентин Бузмаков рассказали о задачах на сезон, финансовом положении. Кроме того были представлены новые игроки основного состава.

Александр Никифоров, президент ГК «Пермские медведи»:

— В сезон вступаем в непростой финансовой ситуации, впрочем, как и все команды мастеров по игровым видам спорта Перми. Но плакаться больше не будем, в будущем я вижу неплохую перспективу развития нашего клуба. Руководство клуба желает вернуть пермский гандбол на высокие позиции, будем стремиться к тому, чтобы в ближайшее время снова попасть в число призеров чемпионата, Еврокубки.

«Задача на нынешний сезон для команды будет ставиться поэтапно. В регулярном чемпионате будем бороться за место в первой восьмерке, позволяющее участвовать в играх плей-офф. По окончании прошлого сезона команду покинули четыре гандболиста, в нынешнем сезоне состав пополнили шесть опытных игроков. Сейчас в нашем коллективе вновь образовался сплав опыта и молодости», — добавил Валентин Бузмаков.

Что касается новичков, то некоторые из них уже знакомы пермским любителям гандбола. Ранее уже выступали за «Пермских медведей» тогдашний капитан команды Юрий Орлов, Артем Иунин и вратарь Александр Попов. Алексей Фитилев в прошлом сезоне выступал в Чехии. Кстати, Алексей стал самым высокорослым игроком в команде, его рост — 203 см. Украинец Дмитрий Гунько имеет опыт выступлений в гандбольной Лиге чемпионов, а его соотечественник Павел Гноевой пять последних сезонов провел в Турции.

Первый матч сезона «Пермские медведи» проведут завтра, 14 сентября, в СК им. Сухарева. Соперником пермского коллектива станет команда «Динамо-Виктор» из Ставрополя, занявшая в прошлом чемпионате 4-е место. Вход на этот матч будет бесплатный, как и 24 сентября, когда пермская команда там же будет принимать «Университет-Нева» (Санкт-Петербург).

В нынешнем сезоне среди участников мужской суперлиги дебютант — московский «Спартак».

Источник — газета «Пятница»