Уроки финансовой грамотности включены в календарь на учебный год
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18 сентября 2017 года стартует осенняя сессия проекта «Онлайн уроки финансовой грамотности» для учащихся 6-11 классов.
Принять онлайн участие могут все школы, имеющие доступ в Интернет, персональный компьютер, устройство для вывода изображения на экран (проектор, интерактивная доска и т.п.), сообщили в Министерстве образования и науки Пермского края.
Уроки по финансовой грамотности и профориентации (более 300 эфиров) пройдут до 15 декабря 2017 года. Эфирное время разное (с 03.15 до 14.00 по мск), что позволит школам составить для себя индивидуальное расписание.
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