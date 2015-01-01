Городские леса — это интересно!

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В предстоящую пятницу, 15 сентября, в Черняевском лесу отметят День пермских лесов. Гостей праздника ждут экскурсии, мастер-классы, круглые столы и концертная программа.

Праздничная программа развернётся на площадке «Золотые пески». Она начнётся в 11:00 с Дня открытых дверей в визит-центре ООПТ «Черняевский лес». Затем все желающие смогут принять участие в работе круглых столов: «Друзья Черняевского леса», «Городские леса: история и особенности управления лесами», «Леса — это интересно!».

Николай Бросенко, главный лесничий Пермского городского лесничества:

— Работа в лесах — это нелегкий труд, требующий выносливости и самоотдачи. Работники лесничества совершают еженедельные обходы, охраняя леса от незаконных рубок и пожаров, расчищают леса от валежника, высаживают молодые деревья, знакомят пермяков с достопримечательностями и особенностями городских лесов.

Для гостей праздника состоятся: экскурсия по маршруту «Золотые пески» — Лесная поляна «Чаша»; мастер-классы по посадке деревьев и изготовлению гнездовий для птиц; выставка «Пермское городское лесничество: прошлое, настоящее, будущее»; концерт детских коллективов и весёлый «капустник» от работников лесного хозяйства.

В этом году Пермское городское лесничество отметит свое 15-летие. Городские леса — одно из главных богатств Перми, ее украшение, предмет любви и гордости горожан. Благодаря усилиям и профессионализму работников лесничества и поддержке администрации города развивается лесная инфраструктура, городские леса становятся все более удобными для отдыха и познания законов природы, формируется дружественная для человека среда.

«День работников леса — праздник специалистов лесной отрасли России, он отмечается каждое третье воскресенье сентября. В Чернявском лесу соберутся те, чья работа связана с уходом за лесами, их охраной и рациональным использованием. Принять участие в празднике смогут все, кто с любовью и уважением относится к городским лесам», — рассказали в городском управлении по экологии и природопользованию.

По информации администрации Перми

Источник — газета «Пятница»