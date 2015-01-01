Владимир Путин встретится с Максимом Решетниковым

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kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин проведёт встречу с Максимом Решетниковым 20-21 сентября.

По информации «Известий», президент страны намерен встретиться с главами регионов, победившими на выборах 10 сентября. Эту информацию изданию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, в день единого голосования были избраны губернаторы в 16 регионах: Ярославской области, Севастополя, Томской области, Республики Карелия, Свердловской области, Удмуртской республики, Саратовской области, Кировской области, Республики Бурятия, Новгородской и Рязанской областей, а также Мордовии, Калининградской области, Белгородской области, Республики Марий Эл и Пермского края.

Отметим, что в семи регионах, где прошли выборы, новые врио руководителей субъектов были назначены президентом в рамках ротации губернаторского корпуса в 2017 году. Все они победили в первом туре. В том числе, избранный в Пермском крае Максим Решетников.