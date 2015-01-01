В Прикамье главный бухгалтер библиотеки подозревается в хищении 6,4 млн руб.

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Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции МО МВД России «Соликамский» выявили нарушения в одном из муниципальных учреждений.

Под подозрение попала главный бухгалтер библиотечной системы, которая по версии следствия, на протяжении пяти лет похитила более 6,4 млн руб., начисляя надбавки к заработной плате.

В настоящее время она уволена.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере).

Она может получить до пяти лет лишения свободы.