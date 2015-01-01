На стене у заксобрания Прикамья появится новое граффити

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На стене у Законодательного собрания Пермского края разместится новое граффити. Проект представляют художники Aesthetics group Пётр Герасименко и Slak.

Напомним, семь лет назад в рамках паблик-арт программы бетонное ограждение было расписано в русском народном стиле. В этом году от стены начала отходить штукатурка, однако при реставрации не удалось сохранить художественный слой рисунка и принято решение о создании нового граффити.

«Пришло время новой истории. Проект будет радикально другой, более модернистский и драматичный», — сообщает арт-директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева на своей странице в Facebook.