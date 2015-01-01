Минфин Прикамья возьмёт кредиты для покрытия бюджетного дефицита

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Министерство финансов Пермского края объявило четыре аукциона на предоставление кредита на покрытие бюджетного дефицита с общим лимитом задолженности по кредитам до 8 млрд руб. Максимальная стоимость контрактов составила 133,9 млн руб. Аукционы пройдут 2 октября.

Срок действия двух возобновляемых кредитных линий начинается 17 октября 2017 года и заканчивается 10 октября 2018 года включительно. Последующие две линии должны быть предоставлены с 1 ноября 2017 года по 1 ноября 2018 года включительно.

Предоставляться средства будут траншами. При этом заказчик должен будет не позднее чем за три дня направлять исполнителю заявку на получение денег.







