В «заминированных» школах Перми взрывных устройств не обнаружено
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Как сообщает краевое министерство территориальной безопасности, в результате оперативно-разыскных мероприятий в учебных заведениях, школах, торговых центрах и в городской администрации, которые были «заминированы» по анонимному звонку, взрывные устройства не обнаружены.
Напомним, сегодня в 11 часов утра в ГУ МВД России по Пермскому краю поступило сообщение о том, что в семи школах краевой столицы, а также в городской администрации, некоторых торговых центрах и в здании железнодорожного вокзала заложены взрывные устройства. На место ЧП незамедлительно выехали оперативники и кинологи с собаками.
Все учащиеся были эвакуированы, а занятия в школах и центрах допобразования отменены.
«Новый компаньон»
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