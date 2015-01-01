В Перми троллейбус №1 два месяца не будет ходить до Речного вокзала

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Как сообщает call-центр Перми, с 12 сентября по 30 октября троллейбус №1 «ул. Гусарова-магазин «Речник» будет следовать по укороченному маршруту, так как с 12 сентября МУП «Горсвет» начинает замену опор наружного освещения на ул. Монастырской.

«Троллейбусный маршрут №1 будет следовать до ул. Советской», — сообщают в МУП «ПермГорЭлектроТранс».

На прежний маршрут троллейбус вернётся к 30 октября.