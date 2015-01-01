Пермская мэрия отменила занятия в школах и учреждениях допобразования

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщает городская администрация, сегодня, 12 сентября, были отменены все занятия в школах и учреждениях дополнительного образования, в том числе вторая смена. Детские сады работают в обычном режиме.

Занятия отменены в связи с информационными письмами, разосланными департаментом образования Перми. Усилены меры безопасности и в детских садах.

О возобновлении учебного процесса в администрации Перми обещают сообщить дополнительно.

Напомним, сегодня, 12 сентября, начиная с 11 часов утра в семи школах, нескольких торговых центрах, на железнодорожном вокзале и автовокзале в Перми по сообщениям о заложенной бомбе было эвакуировано около 6 тыс. человек. Сотрудники ГУ МВД ведут оперативно-разыскные мероприятия, устанавливается личность позвонившего.

«Новый компаньон»

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