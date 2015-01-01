«Звезда-2005» отрывается от ближайших преследователей

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В очередном туре чемпионата России по футболу среди женских команд высшего дивизиона пермская «Звезда-2005» на своем поле одержала победу над командой «Рязань-ВДВ» со счетом 3:1 (3:0).

Фото: Ирина Молокотина

В составе пермской команды хет-триком в первом тайме отметилась Мария Галай. После перерыва рязанские футболистки сократили разрыв в счёте.

После 11 сыгранных матчей «Звезда-2005» набрала 26 очков (8 побед, 2 ничьи, 1 поражение) и единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата. На второй позиции, отставая на четыре очка, расположился ЖФК ЦСКА. При этом столичная команда провела лишь 10 игр.

До окончания чемпионата страны «Звезда-2005» проведёт ещё три матча. В 13-м туре 27 октября пермячки появятся последний раз в нынешнем сезоне перед своими болельщиками на домашней арене. В этот день они будут принимать как раз своего ближайшего преследователя, столичный ЦСКА.

Теперь в чемпионате России среди женских команд наступает почти трёхнедельный перерыв, связанный с выступлением национальных сборных в отборочном цикле чемпионата мира 2019 года.

Вчера, 11 сентября, сразу пять пять игроков «Звезды-2005» отправились в расположение национальных сборных: Ирина Подшибякина, Мария Галай и Екатерина Пантюхина будут защищать цвета России, а Дарья Апанащенко и Ирина Зварич — Украины.

Сборная России начинает тренировочный цикл в подмосковном Новогорске, а затем вылетает в Биркенхед, где 19 сентября сыграет против национальной команды Англии. Сборная Украины будет встречаться с соперницами из Хорватии

Источник — газета «Пятница»