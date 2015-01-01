Прикамье получит 26 школьных автобусов и 21 автомобиль скорой помощи

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По распоряжению кабмина РФ, Пермский край получит 26 школьных автобусов, которые будут доставлять детей к местам учёбы из отдалённых сёл и деревень, и 21 новый автомобиль скорой помощи.

«Развитию здравоохранения в Пермском крае придаётся особое значение. Всегда и везде оно было «лакмусовой бумагой», по которой оценивают качество жизни людей. По мнению жителей края, в последние годы именно эта сфера находится в пятёрке самых острых», — отметил глава Прикамья Максим Решетников.

Напомним, в сентябре правительство России подписало распоряжения о поставке 1 тыс. 549 школьных автобусов и 1 тыс. 150 автомобилей скорой помощи регионам.



