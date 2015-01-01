Больше 700 семей из аварийных домов в Перми получат жильё

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Как сообщают в управлении жилищных отношений администрации Перми, за первые семь месяцев в Перми в новые квартиры переехали 413 семей. Ещё 119 семей получат жильё в новостройке на ул. Менжинского.

Также для 198 семей из аварийных домов возводится дом на ул. Баранчинской, 10. Его планируется сдать в строй уже осенью этого года.

По данным администрации Перми, больше 700 семей получат жильё в этом году в новых домах.

«Новый компаньон»