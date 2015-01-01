Жители Прикамья смогут проверить уровень этнографической грамотности

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Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) приглашает жителей Прикамья принять участие во Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант». В этом году он состоится 3 ноября.

Участники акции ответят на вопросы о народах России и Прикамья. Текст диктанта включает в себя 30 тестовых заданий: 20 общефедеральных вопросов и 10 региональных.

В этом году культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант» получила статус международной — к его проведению подключилось Россотрудничество. Поэтому проверить уровень этнографической грамотности смогут не только жители России, но и соотечественники за рубежом.

Стать участником диктанта могут все желающие. Достаточно обратиться на любую региональную площадку. Адрес можно найти на сайте проекта и на официальном сайте ФАДН России, а также в группах «Большой этнографический диктант» в социальных сетях. Итоги акции подведут ко Дню Конституции РФ — 12 декабря.

«Тема культур и традиций народов России неисчерпаема и не может уместиться в 30 вопросах этнографического диктанта. Но наша задача заключается в том, чтобы после этой акции у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живёт рядом. Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей», — отметил руководитель ФАДН Игорь Баринов.

В 2016 году «Большой этнографический диктант» прошёл впервые, в нём приняли участие почти 90 тыс. человек. Самым молодым участником диктанта оказалась 12-летняя девочка из Ульяновской области, самым старшим — 80-летний мужчина из Мордовии. Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают ФАДН и министерство национальной политики Удмуртской Республики.

Источник — администрация губернатора Пермского края