Чартерный рейс Пермь-Анталья задержан на 11 часов

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Как стало известно «Новому компаньону», в пятницу, 14 июля, авиакомпания «Онур Эйр» четыре раза переносила чартер из Перми в Анталью (Турция), который должен был вылететь в 7.50 утра, а в итоге отправится лишь в 19.00.

В пресс-службе пермского аэропорта пояснили, что утренний чартерный рейс был четыре раза перенесён в связи с поздним прилётом самолёта из другого города. Произошло это по вине авиаперевозчика.

Связаться с «Онур Эйр» не удалось.

Как сообщают в пермском аэропорту, регистрация на рейс в Анталью, который отправится из Перми только вечером, уже началась.

Напомним, с 20 июня Росавиация начала контролировать задержку чартерных рейсов на два и более часов из российских городов. Информация о задержанных рейсах в ежедневном режиме обновляется на сайте ведомства.

По данным Росавиации, только два пермских рейса были задержаны за это время. Так, в среду, 12 июля, почти на девять часов был задержан рейс из Перми в Бургас. 30 июня авиакомпания «Уральские авиалинии» задержала рейс из Перми в Анталью более чем на два часа.