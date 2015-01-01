ПГГПУ и НИУ ВШЭ в Перми попали в антирейтинг вузов по доступности


Рината Хайдарова
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Фонд социальной помощи студентам «СтудФонд» провёл мониторинг вузов на доступность среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Лидерами антирейтинга по доступности образовательных организаций стали Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ) и НИУ ВШЭ в Перми. 

По итогам мониторинга активисты фонда обратились к руководству вузов с просьбой исправить выявленные замечания. Так, после первой проверки в ПГГПУ были установлены специальные указатели.

Проверка «СтудФонда» затронула 442 учебных заведения России в 65 регионах.

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