В Октябрьском результаты конкурса по выборам главы поселения признаны незаконными

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Прокуратура Октябрьского проверила законность принятия местной думой решения об избрании главы поселения и выяснила, что вопреки уставу поселения и положению о порядке проведения конкурса на заседании думы отсутствовал необходимый кворум.

В связи с чем прокуратура потребовала признать результаты депутатского голосования незаконными. Требования прокурора были удовлетворены.

Напомним, по итогам конкурса на пост главы был избран врио главы поселения Андрей Покрышкин.



