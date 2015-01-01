БК «Парма» пополнился двумя игроками

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Сегодня, 13 июля, пермский баскетбольный клуб «Парма» подписал соглашение с американским защитником Коди Миллером-МакИнтайером и игроком сборной Анголы и фарм-команды Toronto Raptors Яником Морейрой. Контракты рассчитаны на один год и вступят в силу после медобследования баскетболистов.



Как сообщает пресс-служба «Пармы», предыдущий сезон Коди Миллер-МакИнтайер провёл в чемпионате Бельгии за команду Stella Artois Leuven Bears, где сыграл 34 игры, набирая в среднем 17.2 очка за игру и раздавая 5.7 результативных передач. Игрок также имеет опыт выступления в NCAA за университет Wake Forest.

Яник Морейра в 2010 года установил рекорд турнира по набранным очкам (38). В прошлом сезоне он выступал в NBA D-League в составе команды Raptors 905, c которой стал чемпионом лиги. В Лиге развития НБА баскетболист набирал в среднем по 8.1 очка и собирал по 6.2 подбора в среднем за игру.