Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 14 по 21 июля

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Середина календарного лета продолжает радовать пермяков всевозможными фестивалями и другими событиями. Во Всеволодо-Вильве традиционно ждут гостей на фестиваль керамики и ландшафтного дизайна, а в Чердыни стартует этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы». В Перми проходят выставки, благотворительная акция «Собака-обнимака» и Летний театральный фестиваль проекта TheatreHD. В Усть-Качке в этот уикенд пройдут «Прогулки по набережной». Оним из главных событий предстоящей недели станет премьера «стоматологического триллера» от Пермского театра кукол.

В Пермском крае вновь проходит фестиваль «TerraCotta на Вильве» (0+) — всероссийская арт-резиденция керамики и ландшафтного искусства. Фестивальный праздник начнётся 15 июля в Городке мастеров (ул. Лоскутова, 8). Под руководством керамистов Светланы Бердниковой и Елены Тиуновой вильвенские дети изготовят большое и яркое керамическое панно «Древо жизни», которое украсит стену народной керамической мастерской «ARTель». Известный пермский художник Марина Еркович построит большую деревянную инсталляцию — самолёт-«кукурузник». Он станет ещё одним игровым художественным объектом в детском городке. Народный мастер Михаил Павлов займётся сооружением арт-клумбы «Лодка». Керамисты Марина Васёва (Краснодарский край) и Елена Гарсия (Пермь) в компании местных мастеров изготовят большую огненную скульптуру. Её обжигом в ночь на 16 июля по традиции завершится фестиваль. Кроме этого, на фестивальном празднике 15 июля зрителей будут ждать выставка керамики, мастер-классы по гончарному и кузнечному делу, концертно-анимационная программа с участием творческих коллективов Александровского района.

Всеволодо-Вильва, 15 июля, 16:00

21 июля в селе Серёгово (Чердынский район) стартует этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы» (0+). Самобытный праздник древней Чердыни проходит в рамках Большого летнего фестиваля «Пермский период. Новое время». Программа фестиваля соткана из самых разных событий: концерты фолк-музыки, исторические реконструкции, игры, забавы, обряды шаманов, выступления театра берестяных масок. У гостей фестиваля будет возможность побывать в юрте, примерить национальную одежду, приготовить пищу по древним рецептам, а также принять активное участие в Прокопьевской ярмарке. Здесь гостей ждёт выставка-продажа изделий народных промыслов и ремёсел, концерт-фестиваль сказителей Перми Великой, а также II конкурс мастер-классов декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов и традиционных ремёсел «Душа земли Чердынской».

Село Серёгово (Чердынский район), 21-23 июля

В разгар летнего сезона в Пермском театре кукол состоится премьера «стоматологического триллера», как в шутку называют актёры новый спектакль. На самом деле это, конечно же, никакой не триллер, а добрая фантазия — кукольно-предупредительное представление «Как на Машу зубки обиделись» (3+) о пользе зубной щётки и пасты. Спектакль по пьесе Игоря Шишкина Дмитрий Вихрецкий поставил ещё в начале 2017 года в Тюменском театре кукол и масок. В апреле между сибирским и уральским театрами состоялись обменные гастроли, во время которых пермская публика тепло приняла «кукольно-предупредительное представление», что убедило Дмитрия Вихрецкого перенести постановку из Тюмени в Пермь. Драматургическая и музыкальная канва остались без изменений, а визуальный ряд заметно изменился. В спектакле Пермского театра кукол действуют новые куклы с более яркой мимикой.

Пермский театр кукол, 19, 20 июля, 19:00

«Собака-обнимака»

В ближайший уикенд в Перми пройдёт любимая многими горожанами акция «Собака-обнимака» (0+) — праздник, на котором можно принять участие в фотосессии с роскошными хаски, самоедами и другими собаками за символический благотворительный взнос. В этот раз в акции также примет участие настоящая лиса! На празднике гостей будут ждать: живая музыка, собачье аджилити, аква-грим, фотосушка с фотографиями котиков, благотворительное кафе, площадка для детского рисования, а также ярмарка интересных вещиц. В этот раз вырученные с акции средства пойдут на помощь приюту для кошек «Матроскин» и приюту для собак «Доброе сердце».

Сквер театра оперы и балета, 16 июля, 15:00

В центральной городской библиотеке им. Пушкина проходит фотовыставка Лейлы и Владимира Туркиных «Пермь: взгляд сквозь годы» (0+). Эта выставка — виртуальная прогулка по старой Перми от 90-х годов XIX века до 70-х годов XX века. В современной Перми существуют места, по которым пермяки ходили больше ста лет назад. Сохранились и фотографии этих мест, сделанные в прошлом, а то и в позапрошлом веке. Экспонаты выставки представляют собой фотообразы, на которых объединились в единое целое виды старинной Перми и современного города. Каждая иллюстрация сопровождается исторической справкой об уголках старой Перми, о людях, оставивших свой след в истории города. Каждую среду июля с 17:00 до 18:00 авторы фотопроекта в большом зале Пушкинской библиотеки будут общаться с гостями выставки, рассказывать об истории города, его зданий, улиц и площадей.

Центральная городская библиотека им. Пушкина, до 31 августа

14, 15 и 16 июля в Усть-Качке состоятся променад-спектакли «Прогулки по набережной. Катерина» (12+) по пьесе А.Н. Островского «Гроза» с участием актеров МХАТ им. Горького (Москва). Режиссёр — руководитель студии-театра «Доминанта» (Губаха) Любовь Зайцева. Проект организован в рамках театрального ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой». Экспериментальная постановка разделит пьесу на несколько эпизодов, у каждой части будет своя сценическая площадка. Зрители смогут посмотреть все части по очереди, передвигаясь с одной площадки на другую.

Усть-Качка, 14 июля в 20:00, 15 июля в 15:00 и 20:00, 16 июля в 15:00

Летний театральный фестиваль проекта TheatreHD

В Перми продолжается Летний театральный фестиваль проекта TheatreHD. TheatreHD — это трансляции на экранах кинотеатров самых известных спектаклей из лучших театров мира: Королевского Национального театра (Лондон), Шекспировского театра «Глобус» (Лондон), Королевской Шекспировской компании (Стратфорд-на-Эйвоне), Метрополитен Опера (Нью-Йорк), Большого театра (Москва) и других, а также спектаклей-номинантов на ведущую российскую театральную премию «Золотая Маска».

«Розенкранц и Гильденстерн мертвы»

«Розенкранц и Гильденстерн мертвы» (16+) — блестящая интеллектуальная комедия Тома Стоппарда, которая отмечает свой полувековой юбилей этой постановкой Дэвида Лево на сцене театра «Олд Вик» с участием Дэниэла Рэдклиффа. Главные герои этой уморительно смешной пьесы, в одночасье превратившей молодого Стоппарда в крупную фигуру британского театра, — два второстепенных персонажа «Гамлета», Розенкранц и Гильденстерн. Эта нелепая парочка вываливается на авансцену и тщетно пытается постичь смысл происходящего, пока вокруг неё разворачиваются знакомые события знаменитой шекспировской трагедии.

«Кристалл IMAX», 16 июля, 18:00

Фильм-выставка «Сады в живописи — от Моне до Матисса» (12+) — это путешествие под руководством кураторов, художников и страстных садоводов сквозь внушительную коллекцию импрессионистского, пост-импрессионистского и авангардного искусства первой половины ХХ века, которое расскажет об эволюции современного сада в популярной культуре и причинах неугасающего интереса публики к нему. Считающиеся прекрасным пространством для исследования света, цвета и атмосферы, сады будоражили и будоражат воображение огромного количества художников. «Если не считать живописи и садоводства, то я ни на что гожусь», — говорил Моне. Для тех, кто, как и великий художник, интересуется и тем, и другим, лучшего фильма не найти.

«Киномакс», 19 июля, 19:00

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