Кредиторская задолженность промпредприятий за месяц снизилась на 16,9%

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как сообщает Пермьстат, на 1 июня 2017 года суммарная задолженность предприятий, в том числе и кредиторская, в Пермском крае достигла 984,8 млрд руб., в том числе просроченная — 22,8 млрд руб. (2,3%).

Кредиторская задолженность сложилась в размере 317,1 млрд руб., просроченные неплатежи — 20,2 млрд руб. (6,4%).

По сравнению с прошлым месяцем, уровень кредиторской задолженности снизился на 11,2%. Просроченные долги — на 2%.

В сфере промпроизводства кредиторская задолженность составила 201,5 млрд руб., что на 16,9% ниже прошлого месяца.

Сумма просроченной задолженности сократилась на 3,9% и составила 16,2 млрд руб.

Задолженность по полученным кредитам на 1 июня 2017 года достигла 667,7 млрд руб., сумма просроченных неплатежей — 2,6 млрд руб. (0,4%).

Сумма дебиторской задолженности, по сравнению с прошлым месяцем, снизилась на 1,9% и составила 295,3 млрд руб.

«Новый компаньон»