«Кубок Победы» остался в Перми

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Впервые в Перми прошёл летний юношеский баскетбольный турнир «Кубок Победы». На два дня пермский спорткомплекс «Победа» стал центром баскетбольного праздника.

В соревнованиях приняли участие команды юношей из Перми («Урал-Грейт Юниор» «Олимпиец»), Екатеринбурга («Уралмаш») и Ижевска («Купол-Родники»). Основателем и идейным вдохновителем «Кубка Победы» стал воспитанник пермской школы баскетбола, обладатель Кубка России по баскетболу 2016 года, тренер молодёжной команды ЦСКА Антон Катаев.

Первым обладателем почётного трофея стала юношеская команда спортшколы «Урал-Грейт-юниор». В финальной игре пермяки обыграли «Купол-Родники» из Ижевска 82:50. Пермский «Олимпиец» занял третье место.

Почётным гостем турнира стал самый титулованный баскетболист России, бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне, обладатель титула чемпион NBA Тимофей Мозгов. Прославленный баскетболист провёл в СК «Победа» масштабную автограф-сессию и фотосессию, пообщался со всеми желающими и открыл финальный матч турнира. Каждый желающий мог воочию увидеть знаменитый чемпионский перстень NBA.

«В Перми мне всё очень понравилось. Атмосфера в зале на матче была очень тёплой, ребята не переставали болеть до самого конца. Это правильно, так и надо поддерживать свою команду. Хочу пожелать молодым игрокам неугасающей страсти к баскетболу, ярких побед и здоровья», — заявил Тимофей Мозгов.

Организаторы планируют сделать Кубок Победы традиционным, а Тимофей Мозгов заверил, что с удовольствием приедет в Пермь вновь.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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