Состав «Амкара» пополнился игроком «Зенита»

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Пермский «Амкар» и «Зенит» из Санкт-Петербурга договорились об аренде полузащитника Александра Рязанцева.

По сообщению пресс-службы ФК «Зенит», предстоящий сезон 30-летний полузащитник на правах аренды проведёт в «Амкаре».

За своими плечами Александр Рязанцев имеет выступления за ФК «Москва», «Рубин» (Казань), «Урал» (Екатеринбург), «Зенит», а также национальную сборную России. В чемпионате России он провёл 206 матчей, в которых забил 21 мяч.

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