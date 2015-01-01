В Перми вновь пройдёт акция «Собака-Обнимака»

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Любимая пермяками акция «Собака-Обнимака» по традиции пройдёт в ближайшее воскресенье, 16 июля, в сквере напротив Пермского театра оперы и балета.

В рамках акции можно будет поучаствовать в фотосессии с роскошными хаски, самоедами, американской акитой, лабрадорами, кеесхондом и другими невероятными собаками за символический благотворительный взнос в 100 руб. Кроме того, в акции примет участие настоящая лиса.

Участников ждёт живая музыка, собачье аджилити, фотосушка с фотографиями котиков и других животных, аква-грим, площадка для детского рисования, ярмарка и воздушные шары.

Для владельцев животных будет организован конкурс на самую обнимательную собаку!

Вырученные на празднике средства пойдут на помощь приюту для кошек «Матроскин» и приюту для собак «Доброе сердце».

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