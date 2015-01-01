В Перми вновь пройдёт акция «Собака-Обнимака»
Любимая пермяками акция «Собака-Обнимака» по традиции пройдёт в ближайшее воскресенье, 16 июля, в сквере напротив Пермского театра оперы и балета.
В рамках акции можно будет поучаствовать в фотосессии с роскошными хаски, самоедами, американской акитой, лабрадорами, кеесхондом и другими невероятными собаками за символический благотворительный взнос в 100 руб. Кроме того, в акции примет участие настоящая лиса.
Участников ждёт живая музыка, собачье аджилити, фотосушка с фотографиями котиков и других животных, аква-грим, площадка для детского рисования, ярмарка и воздушные шары.
Для владельцев животных будет организован конкурс на самую обнимательную собаку!
Вырученные на празднике средства пойдут на помощь приюту для кошек «Матроскин» и приюту для собак «Доброе сердце».