Объёмы онлайн-кредитования в Прикамье выросли в 3,25 раз

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По данным MoneyMan, по итогам первого полугодия 2017 объём выданных онлайн-компаниями в Пермском крае составил 223,4 млн руб. — это в 3,25 раза больше по сравнению с первым полугодием 2016 года (68,7 млн руб.).

Всего за этот период было выдано более 18,6 тыс. займов в стране, что в 2,9 раза больше, чем годом ранее.

Так, в первом полугодии прошлого года средний размер займа составил 10 тыс. 600 руб., в 2017 году — около 12 тыс. руб., что на 13,2% больше. Средний срок займа увеличился на два дня и составил 27 дней.

За год доля онлайн-займов в общем объёме выданных ссуд увеличилась в 3,35 раза и составила 16,4%.

«Новый компаньон»