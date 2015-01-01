В краевом минсельхозе идёт выемка документов
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Пермского края сотрудники краевого управления ФСБ изымают документы, касающиеся «Пермского свинокомплекса», пишет «Федерал Пресс».
Источники «Нового компаньона» информацию о выемке документов подтверждают и не исключают, что следственные мероприятия связаны с экс-министром сельского хозяйства Иваном Огородовым, который был арестован 3 марта по подозрению в растрате средств ООО «Птицефабрика «Менделеевская», где одним из подозреваемых проходит управляющий птицефабрики Андрей Белкин.
4 марта Иван Огородов был выпущен из ИВС.
«Новый компаньон»
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться