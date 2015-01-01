В краевом минсельхозе идёт выемка документов

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В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Пермского края сотрудники краевого управления ФСБ изымают документы, касающиеся «Пермского свинокомплекса», пишет «Федерал Пресс».

Источники «Нового компаньона» информацию о выемке документов подтверждают и не исключают, что следственные мероприятия связаны с экс-министром сельского хозяйства Иваном Огородовым, который был арестован 3 марта по подозрению в растрате средств ООО «Птицефабрика «Менделеевская», где одним из подозреваемых проходит управляющий птицефабрики Андрей Белкин.

4 марта Иван Огородов был выпущен из ИВС.

«Новый компаньон»