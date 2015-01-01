На сайте «Управляем вместе» можно сообщить о проблемах во дворах

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С 10 июля на сайте «Управляем вместе» открыта обратная связь по ходу благоустройства 309 дворов Перми.

Сейчас в разделе «Дворы» по каждому объекту можно посмотреть дизайн-проект, фотографии до благоустройства, перечень ремонтных работ — как правило, это кронирование деревьев, установка скамеек и урн, оборудование детских и спортивных площадок, ремонт дворовых проездов. Сообщения принимаются от зарегистрированных пользователей. В течение восьми рабочих дней по каждому сообщению будет дан ответ. Завершение всех работ по благоустройству дворов, вошедших в программу «Формирование современной городской среды» на 2017 год, планируется 1 сентября текущего года.

Сообщения можно отправлять по основным проблемным темам, связанным с благоустройством дворов: нет ограждений при проведении работ, не организованы места прохода пешеходов, идёт укладка асфальта в дождь, подрядчик отступает от утверждённого дизайн-проекта, нарушаются сроки или работы выполняются некачественно. Всё это поводы для того, чтобы незамедлительно сообщить о проблеме на портале «Управляем вместе». Не забывайте к сообщению прикреплять фотографии, подтверждающие факт нарушения.

Активное участие жителей позволит органам власти оперативно и своевременно реагировать на возникающие в ходе работ сбои, нарушения, отставания от графика со стороны подрядных организаций.

Напомним, проект «Управляем вместе» организован по инициативе врио губернатора Пермского края Максима Решетникова для обеспечения оперативной обратной связи от жителей региона по проектам формирования городской среды.

В 2017 году будут благоустроены не все дворы, подавшие заявки. Дворовые территории многоквартирных домов, прошедшие отбор по критериям оценки заявок, но не вошедшие в программу формирования современной городской среды на 2017 год в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных средств, будут включены в программу на 2018-2022 годы в первоочередном порядке.

С 18 июля будет доступен сервис «Сообщить о проблеме» по благоустройству дворов в населённых пунктах Пермского края. Всего в 2017 году будет отремонтировано 840 дворов многоквартирных домов.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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