Врачи «Выездной поликлиники» приняли более 5 тыс. жителей севера Прикамья

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С 4 по 7 июля команда докторов краевых клиник принимала взрослое и детское население Кочевского района. В составе мультидисциплинарной бригады приём вели пульмонолог, невролог, дерматолог, кардиолог, ЛОР, врач УЗИ, педиатры и др. За четыре дня было осмотрено более 700 человек (1282 посещения), проведено около 500 обследований.

«Жители Прикамья должны получать качественную медицинскую помощь независимо от места их проживания», — такую задачу поставил министерству здравоохранения врио губернатора Пермского края Максим Решетников.

По поручению главы региона с мая этого года в Коми-Пермяцком округе начали работать по-новому: здесь внедрена система курации территории краевой клинической больницей. В общей сложности, в пяти районах Коми-Пермяцкого округа этой бригадой осмотрено около 5 тыс. человек.

Врачи Кочевской центральной районной больницы получили возможность показать своих сложных пациентов докторам из Перми. Оториноларинголог из Кочёво Леонид Мизёв рассказал, что он часто обращался за дистанционной консультацией к своему старшему коллеге, главному специалисту министерства здравоохранения Пермского края, заведующему ЛОР-отделением Пермской краевой клинической больницы Сергею Останину. Теперь местный доктор смог вместе с ведущим краевым отоларингологом осмотреть своих подопечных, получить совет и консультацию. Он назвал этот опыт бесценным.

Врачи также осмотрели девочку, у которой местный врач заподозрил редкое заболевание, провели диагностику, устроили консилиум и назначили необходимое лечение.

Кардиолог из Перми Елена Подвинцева ежедневно принимала до 40 пациентов, поскольку врача по сердечным болезням в Кочево нет. Врач рассказала, что выявила у жителей села немало патологий. Многим были сделаны диагностические исследования, в том числе УЗИ сердца. Доктор назначила лечение, которое будет контролировать участковый терапевт, а осенью, когда краевая выездная поликлиника вновь прибудет в Кочево, этих пациентов пригласят к краевому кардиологу на повторный осмотр.

«Это очень хорошая система помощи нам и нашим местным докторам. Я — диабетик, постоянно требуется контроль состояния. Сегодня меня осматривали эндокринолог и офтальмолог, отправили на УЗИ щитовидной железы. С учётом обследования немного скорректировали лечение, окулист рекомендовал новые препараты для глаз. Спасибо пермским докторам! Они очень внимательно меня выслушали, ни одной жалобы не оставили без внимания», — отозвалась о работе пермских врачей одна из пациенток.

Источник — администрация губернатора Пермского края