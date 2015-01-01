Пермский край занял 32 место в рейтинге регионов по количеству иностранных туристов

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Журнал «Отдых в России» совместно с центром информационных коммуникаций «Рейтинг» составил национальный туристический рейтинг по количеству приезжающих туристов-иностранцев. Статистические данные зафиксированы гостиницами, отелями и домами отдыха.

Пермский край занял в рейтинге 32 место — в 2015 году в Прикамье побывали 28,111 тыс. иностранцев.



