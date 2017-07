«Папа Джонс» ведёт переговоры об открытии ресторана в Перми

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Мастер-франчайзи сети пиццерий «Папа Джонс» в России и Белоруссии PJ Western откроет ресторан формата RBD (Restaurant based delivery) в Перми.

Remvip.ru

Как сообщают в компании, сейчас ведутся переговоры с несколькими потенциальными покупателями. Новый ресторан откроется до конца этого года.

Напомним, об открытии ресторана международная сеть заявляла ещё два месяца назад. Тогда компания объявила об открытии девяти новых ресторанов в Омске, Уфе, Челябинске, Ростове-на-Дону, Саратове и Набережных Челнах. Ещё несколько новых точек этой же сети должно появиться в Новосибирске.

Всего в России по франшизе этой компании работает 51 ресторан. 63 точки принадлежат «Папе Джонсу».

Рестораны специализируются на приготовлении и доставке пиццы, закусок, салатов, десертов и напитков.

«Открытие ресторана международной сети «Папы Джонса» говорит о достаточной успешности Перми в этой сфере и высокой конкуренции на рынке, — считает владелец ресторана Parmesan Кирилл Рудин. — «Папа Джонс» — достаточно крупный игрок, который может составить хорошую конкуренцию работающим здесь пиццериям, специализирующимся на приготовлении американской пиццы на толстом тесте, например, Dravepizza. Но у «Папы Джонса» улучшенная логистика за счёт того, что это мировая сеть, поэтому здесь и цены чуть ниже. Я думаю, что появление больших игроков позволит пермскому рынку развиваться ещё интенсивнее».

В среднем, окупаемость франшизы составит 24 месяца. По франшизе предлагается один из трёх возможных форматов: Delco (Delivery and Carry Out) — только доставка и самовывоз, посадка отсутствует; DWS (Delivery with seats) — ресторан с количеством столов не более четырёх и работающий преимущественно на доставку и RBD (Restaurant based delivery) — пиццерия с посадкой и услугой доставки.

Отметим, в начале 2017 года международная сеть снизила паушальный (вступительный) взнос для городов с населением до 500 тыс. человек с 1 млн 56 тыс. руб. до 604 тыс. руб. Также на 1,5% был снижен размер роялти (ежемесячных выплат) до 6%.