Пермский филиал сетевой компании «Т Плюс» возглавил Максим Рябенко

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Вчера, 6 июля, техническим директором — главным инженером теплоснабжающего предприятия ООО «Пермская сетевая компания» назначен Максим Рябенко. Среди первоочередных задач, поставленных Максиму Рябенко руководством Пермского филиала «Т Плюс», стало обеспечение высокого уровня проведения летней ремонтной кампании, повышение эффективности производственных процессов и надежное прохождение предстоящего отопительного сезона.

Максим Рябенко

Максим Рябенко родился в 1982 году в Новосибирске. В 2006—2011 и 2013—2014 годах занимал должности ведущего инженера и начальника производственно-технического управления в ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго», в 2011—2013 годах — главный эксперт по эксплуатации оборудования «ТГК-11».

С 2015 года по май 2017 года работал в филиале «Тепловые сети» АО «СИБЭКО» — начальником производственно-технического управления и заместителем главного инженера по эксплуатации теплосетей.

ООО «Пермская сетевая компания» является единым оператором по транспортировке и сбыту тепловой энергии потребителям в Перми и крае. В Перми ООО «ПСК» осуществляет эксплуатационное и ремонтное обслуживание более 300 центральных тепловых пунктов, более 900 км магистральных тепловых сетей (в однотрубном исполнении) и 500 км квартальных и распределительных сетей (в однотрубном исполнении).