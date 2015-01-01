В районах Прикамья, пострадавших от дождей, идут восстановительные работы

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Вчера министр территориальной безопасности Пермского края Андрей Ковтун совершил рабочую поездку в Коми-Пермяцкий округ. По поручению врио губернатора Прикамья Максима Решетникова он проверил, как обеспечивается безопасность жителей и восстанавливается повреждённая ливнями инфраструктура в Юсьвинском районе.

На повреждённых объектах проведено обследование, организованы работы по восстановлению инфраструктуры. По состоянию на 7 июля завершены работы на трёх объектах. Ликвидированы повреждения на подъезде к мосту в деревне Стариково, в деревне Подволошино на пострадавшем участке дороги организован пешеходный переход.

В посёлке Майкор засыпан провал на улице Заводской, на улице Чехова ведутся восстановительные работы.

Также работы ведутся в деревне Ситково, сегодня они приостановлены из-за дождя, который прошёл там в ночь на 7 июля.

Напомним, в результате аномально сильных дождей в Юсьвинском районе пострадали дороги в посёлке Майкор, деревне Урманово, автодороги Урманово — Подволошино, Антипино — Тимино — Тукачево, Габово — Купрос.

На заседании правительства региона Максим Решетников поручил Министерству транспорта и Министерству территориальной безопасности Пермского края предпринять все необходимые меры для ликвидации последствий обильных дождей и обеспечить безопасность жителей пострадавших территорий края.

Министр территориальной безопасности Андрей Ковтун отметил, что наиболее сложная ситуация сложилась в Юсьвинском районе Коми-Пермяцкого округа, Ильинском и Карагайском районах, где были размыты участки дорог. Андрей Ковтун подчеркнул, что население в этих территориях обеспечено необходимыми продуктами питания, медикаментами, обеспечена общественная и пожарная безопасность. Министр сообщил, что осуществляется постоянный мониторинг ситуации по всему краю, развёрнут оперативный штаб, действуют оперативные группы в районах. В Ильинском районе уже восстановлен мост в село Сретенское.

Глава Юсьвинского района Михаил Евсин сообщил, что на территории района объявлена чрезвычайная ситуация.

«Пострадало 17 объектов инфраструктуры. Проводятся восстановительные работы. Рассчитываем необходимый объём работ, составляем сметы. Нас не оставили один на один со стихией. Временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников в курсе ситуации. Материальная помощь была гарантирована. В ближайшее время подадим заявку на выделение средств из резервного фонда Пермского края для возмещения затрат на восстановление объектов инфраструктуры», — сообщил Михаил Евсин.