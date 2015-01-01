По инициативе «Единой России» на поддержку предпринимательства предусмотрено 20,5 млрд рублей Но деньги — это ещё не всё

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Во вторник, 4 июля, комиссия по контролю за реализацией предвыборной программы партии «Единая Россия» провела в Москве заседание, на котором собравшиеся обсудили раздел «Качество государства: эффективность власти и народный контроль», посвящённый росту политической конкуренции и возможностей прямой демократии, противодействию коррупции, повышению качества государственных услуг, открытости в работе судов и эффективности и прозрачности государственных закупок.

В работе комиссии приняли участие председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, председатель Высшего совета партии Борис Грызлов и секретарь Генсовета партии Сергей Неверов, а также депутаты Государственной думы, представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерства финансов РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства юстиции РФ, Министерства внутренних дел РФ и экспертное сообщество.

Дмитрий Медведев, председатель партии «Единая Россия»:

— Необходимо сделать взаимодействие граждан и бизнеса с государством более удобным, повысить качество государственных услуг, усовершенствовать антикоррупционное законодательство, обеспечить поддержку малому и среднему предпринимательству. Темы серьёзные, они на контроле и правительства, и нашей партии, прорабатываются и в Совете при президенте РФ по стратегическому развитию.

Мы ведём активную работу по поддержке малого и среднего бизнеса. По инициативе «Единой России» на поддержку предпринимательства в этом году в федеральном бюджете предусмотрено 20,5 млрд руб. Но деньги — это ещё не всё. Главное — не создавать проблем для тех, кто хочет открыть своё дело, снимать существующие ограничения в законодательстве.

Также Дмитрий Медведев сообщил, что партия работает над тем, чтобы закрепить проведение комплексной проверки предпринимателей не чаще одного раза в три года, и не каждым надзорным органом по отдельности, как это делается сейчас.

О необходимости создания условий для развития предпринимательства говорит и заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Сазонов.

Дмитрий Сазонов, депутат Государственной думы РФ:

— От имени предпринимательской платформы «Единой России» я предложил депутатам Госдумы объявить 2018 год Годом предпринимательства. Одна из форм поддержки малого и среднего бизнеса — освобождение от чрезмерных требований и нагрузок со стороны надзорных органов. Кстати, сегодня у нас список таких норм и требований насчитывает около 2 млн позиций. В рамках платформы мы подготовили конкретные предложения по реформированию контрольно-надзорной деятельности и направили их в адрес правительства РФ. Во-первых, устранить устаревшие, дублирующие и избыточные нормы и правила, предъявляемые к предпринимателям. Это упростит понимание и исполнение обязательных требований. Во-вторых, в официальных источниках надзорных ведомств опубликовать исчерпывающие перечни обязательных требований, составляющих предмет контроля для конкретных сфер деятельности. Для проведения плановых проверок разработать и закрепить на законодательном уровне чек-листы, содержащие списки контрольных вопросов. И ещё одна важная рекомендация — полностью отменить проверки ФНС России для «прозрачных» предпринимателей, установивших новые онлайн-кассы.

Также комиссия рассмотрела положения программы, которые касаются эффективности власти.

Игорь Сапко, депутат Государственной думы РФ:

— Состоялось обсуждение раздела «Качество государства: эффективность власти и народный контроль». Уже сейчас мы видим, что наказы избирателей, включённые в партийную программу, находят своё исполнение на практике. За этим в том числе стоит работа Государственной думы в части совершенствования действующего законодательства. Законопроекты проходят публичные обсуждения, идеи прорабатываются на экспертном уровне. Постоянно держим руку на пульсе.

Работа ведётся не только «в кабинетах», но и на местах, в региональную неделю активно общаемся с населением. Получаем обратную связь о проведённых мероприятиях, результатах работы, о возникающих проблемах. Важно, что люди сами включаются в процесс контроля и взаимодействуют с властью.

В ближайшее время мы предметно обсудим другие разделы программы. Так, в Краснодаре 24 июля состоится форум «Городская среда» при непосредственном участии профильного Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. В работе форума примет участие председатель партии Дмитрий Медведев, а также представители всех регионов России. На четырёх дискуссионных площадках мы обсудим исполнение партийных проектов «Городская среда» и «Парки малых городов», предвыборных обещаний, связанных с этой темой.

По итогам планируется подготовить резолюцию, в которой будет указано, как идёт реализация программы по городской среде, будут обозначены проблемы в рамках законодательного поля, а также высказаны рекомендации по совершенствованию программы.