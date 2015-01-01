Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 7 по 14 июля

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Пермякам этим летом несказанно везёт — проходит один фестиваль за другим, а в какие-то дни и вовсе по несколько фестивалей за раз. Остаётся только гадать, что же выбрать! В Перми продолжаются события большого летнего фестиваля «Пермский период. Новое время», в Чердыни можно узнать её тайну вечную, в Соликамске пройдёт фестиваль семьи, в Елово — «Еловская рыбка», в Красном Ясыле — фестиваль камнерезов, в Кудымкарском районе — народный праздник «Цветково заговенье». Также пермяков ждут банный фестиваль «Веник-фест» и фестиваль самодеятельных поэтов и бардов «Лузган». В Усть-Качке будут показаны спектакли «Прогулки по набережной. Катерина», а в Перми откроется выставка графики Марка Шагала. Также можно увидеть фотовыставку «Город неба. История Перми в воспоминаниях Павла Соловьева», киноверсии знаменитых театральных спектаклей в рамках проекта TheatreHD и кинопремьеры.

На протяжении всего лета на территории Прикамья проходит большой летний фестиваль «Пермский период. Новое время» (0+).

В Лысьве пройдёт фестиваль малой авиации «Взлётка». В программе — авиашоу с участием экипажей из Перми, Лысьвы, Екатеринбурга, Уфы (пилотажная группа «Серебряные крылья»). Впервые состоятся показательные гонки «авиации будущего» — фантастических беспилотных дронов. На лётном поле пройдёт интерактивная выставка авиационной техники: гости фестиваля смогут увидеть самолеты, паралёты, планеры, автожиры, дельталёты, вертолёты. Будут работать интерактивные игровые, музейные и спортивные площадки, а также неизменно вызывающее большой интерес детей и их родителей Детское конструкторское бюро «Летать!»

Лысьва, аэродром, 8 июля, 14:00

В рамках большого летнего фестиваля 9 июля стартует цикл программ «Воскресные вечера с Губернским оркестром».

Благодаря социально-культурному конкурсу «Пермский край — территория культуры» проект «Чердынь — тайна вечная...» (0+) вновь открывает тайны Перми Великой. В День семьи, любви и верности, в день почитания святых Петра и Февронии, на территории Чердынского кремля будет открыта тайна Чердынской свадьбы: новобрачные и супружеские пары-юбиляры пройдут стилизованный обряд. В этот же день Чердынь открывает еще одну тайну — тайну «Невского проспекта» — так до революции называли жители центральный квартал ул. Юргановской, который начинается с Литературного перекрёстка. Заложенный в год Литературы перекрёсток стал излюбленным местом чердынцев и гостей. Здесь будут открыты еще два памятных знака служителям пера и слова, чья жизнь и творчество были связаны с этим древним городом Пермского края: писателю Дмитрию Мамину-Сибиряку к его 165-летию и местной поэтессе Светлане Володиной.

Чердынь, 8 июля, с 9:30

Соликамский музей истории соли приглашает на фестиваль семьи «Лада» (0+). В программе фестиваля работа интерактивных площадок, выступления творческих коллективов, конкурсы семейного творчества и много другое. Для участников проекта «Солёная сказка» состоится второе занятие-квест «Семейная солонка», презентация детского музейного уголка «АнтреСОЛЬка» и старт фотоконкурса «Сказочное путешествие нашей семьи на Сользаводе».

Соликамск, 8 июля, 14:00

Ещё один фестиваль — «Еловская рыбка» (0+) любому гостю даёт возможность принять участие в соревнованиях по летнему лову рыбы, приготовить и представить на конкурс блюдо из рыбы или в форме рыбы, прислать фотографию на конкурс «Лови рыбу! Лови момент!», спеть и станцевать в «Еловской потехе», поиграть в пляжный волейбол, приобрести сувениры на Петровской ярмарке, поучаствовать в мастер-классах по народным ремёслам. Дети могут поиграть в Балаганном городке, на детских игровых площадках, покататься на аттракционах. Гости и участники фестиваля могут посмотреть концерт, послушать заводные частушки, народные и авторские песни, посмотреть выступления уличных театров, потанцевать и отдохнуть.

Елово, Центральный стадион, 8 июля, 12:00

Один из самых любимых в Пермском крае — Фестиваль камнерезов (0+). Это масштабное мероприятие, которое призвано привлечь внимание общественности к одному из старейших промыслов Пермского края: резьбе по камню. Запланированы мастер-классы, знакомство с камнерезами, а также возможность побывать в «святая святых» — мастерских художников-камнерезов. Обязательная часть фестиваля — экскурсии и посещение местных музеев, что поможет узнать историю возникновения и развития камнерезного промысла.

Село Красный Ясыл, до 9 июля

Народный праздник «Цветково заговенье» (0+) — это праздник торжества плодородия, когда силы земли и солнца достигают наивысшей точки. На народном празднике гостей познакомят и расскажут о красоте и гармонии сил природы и человеческого отношения к ним. В программе праздника — благодарение родника Проня-ключ монетами, повязывание на деревья ленточек желания, игровой сектор для детей и взрослых, музыкальная программа и многое другое.

Святой источник Проня-Ключ, Верх-Иньвенское поселение Кудымкарского района, 1 июля, с 19:00

В Перми пройдёт банный фестиваль «Веник-фест» (0+). Целый день гости будут пробовать на себе разные виды парения и массажа: огнём, топором, поленом, розгами, вениками. Также запланированы различные мастер-классы, выставка-продажа товаров пермских производителей, стрит-арт и многое другое.

База конноспортивного комплекса Пермского края в пос. Ферма, 8 июля

На территории Частинского района 20 лет в день семьи, любви и верности проводится межрайонный фестиваль самодеятельных поэтов и бардов «Лузган» (0+).

Традиционно на фестиваль съезжаются самодеятельные поэты и барды со всех уголков Пермского края и других городов. В 2017 году фестиваль «Лузган» посвящен Году экологии в Российской федерации. Предполагается работа тематических площадок для исполнителей разных жанров, творческие конкурсы и многое другое.

Частые, 8 июля

14, 15 и 16 июля в Усть-Качке состоятся променад-спектакли «Прогулки по набережной. Катерина» (12+) по пьесе А.Н. Островского «Гроза» с участием актеров МХАТ им. Горького (Москва). Режиссёр — руководитель студии-театра «Доминанта» (Губаха) Любовь Зайцева. Проект организован в рамках театрального ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой». Экспериментальная постановка разделит пьесу на несколько эпизодов, у каждой части будет своя сценическая площадка. Зрители смогут посмотреть все части по очереди, передвигаясь с одной площадки на другую.

Усть-Качка, 14 июля в 20:00, 15 июля в 15:00 и 20:00, 16 июля в 15:00

Выставка работ Марка Шагала La Bible

Арт-Центр в Перинных рядах (Санкт-Петербург) и пермская галерея 25/17 представляет выставку работ Марка Шагала La Bible (0+). В составе экспозиции — 64 автолитографии, иллюстрирующие события Ветхого Завета. Работы сопровождаются библейскими текстами. 24 работы из серии «Окна Иерусалима», также включённые в экспозицию, являются эскизами витражей для синагоги при госпитале в Иерусалиме.

Центральный выставочный зал, с 8 июля

Ещё одна выставка проходит в библиотеке Пушкина. Там зрители увидят фотовыставку «Город неба. История Перми в воспоминаниях Павла Соловьёва» (0+). Экспонаты выставки раскрывают тему участия Пермского моторного завода и конструктора Павла Соловьёва в формировании облика и репутации города в период его работы на заводе. Что означали слова «градообразующее предприятие» и «закрытый город» в середине XX века, какими мечтами жили пермяки в Советском Союзе — об этом посетителям выставки поведают фотографии из фондов музея пермского моторостроения. Фотоснимки дополнены цитатами из интервью с Павлом Соловьёвым, собранных в 1996 году Любовью Калининой в книге «О времени и о себе».

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, до 21 июля

В начале июля в Перми и других городах России стартовал Летний театральный фестиваль проекта TheatreHD. TheatreHD — это трансляции на экранах кинотеатров самых известных спектаклей из лучших театров мира, а также спектаклей-номинантов на ведущую российскую театральную премию «Золотая Маска».

«Гедда Габлер»

Постановка Королевского Национального театра «Гедда Габлер» (16+) — история о семейной паре, которая только вернулась из медового месяца, но их брак уже дал трещину. Гедде, дочери генерала, скучно, она чувствует, что оказалась в ловушке брака, который свершился не по любви. Чтобы найти выход из сложившейся ситуации, Гедда пытается манипулировать всеми, кто её окружает, чем только усугубляет свою трагедию.

«Кристалл IMAX», 9 июля, 18:00

Документальный фильм Марги Кинмонса «Революция — новое искусство для нового мира» (6+). Фильм исследует истоки русского авангарда. Изломанные миры Аристарха Лентулова и объёмные конструкции Владимира Татлина, супрематические амбиции Казимира Малевича и прорыв в абстракцию, совершённый Василием Кандинским, — всё это было главной художественной революцией XX века и предвещало начало нового мира и нового искусства.

«Кристалл IMAX», 11 июля, 19:00

«Макбет»

«Макбет» (16+) — опера Верди с участием Анны Нетребко. Знаменитой постановкой Эдриана Ноубла, премьера которой состоялась в 2007 году, продирижирует Фабио Луизи. В заглавной роли выступит Желько Лучич, Джозеф Каллейя исполнит партию Макдуфа, а Рене Папе — Банко.

«Киномакс», 12 июля, 19:00

На мировые экраны выходит очередной научно-фантастический блокбастер «Планета обезьян: Война» (16+). Это второй фильм в перезапущенной франшизе, режиссёром которого стал Мэтт Ривз («Рассвет Планеты обезьян»). В новом фильме зрители познакомятся с девочкой Новой, которая сыграет свою роль в противостоянии генетически модифицированных обезьян и людей под руководством безжалостного полковника. Цезарь, который не хочет войны между обезьянами и людьми, пытается не допустить дальнейшего развития конфликта, но теряет жену и сына и отныне жаждет мести. Люди по-прежнему видят в обезьянах своих врагов, всеми силами пытаются их уничтожить и не замечают, что настоящая беда надвигается совсем с другой стороны.

Во всех кинотеатрах города, с 13 июля

В киноцентре «Премьер» пройдёт встреча «Семейного киноклуба», приуроченная к Дню семьи, любви и верности (6+). Организаторы киноклуба подготовили программу фильмов на самые разные и не всегда простые семейные темы. Зрители увидят фильм о силе материнской любви «Мама» (6+), мелодраму Никиты Михалкова «Родня» (12+), драмы «Бабуся» (12+) и «Зеркало» (12+) Андрей Тарковского, а также документальный фильм «Детский мат» (12+).

Киноцентр «Премьер», до 12 июля

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