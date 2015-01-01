В Законодательное собрание Пермского края будет внесён закон о господдержке обманутых дольщиков Закон вносит Максим Решетников

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Сегодня, 5 июля, на заседании правительства Пермского края обсудили меры государственной поддержки дольщиков, разработанные краевыми властями. Врио губернатора Пермского края Максим Решетников отметил, что расширение категорий дольщиков, имеющих право на государственную поддержку, оформлено в виде закона, который сегодня будет внесён на рассмотрение краевого Законодательного собрания.

Фото: Константин Долгановский

Ранее Максим Решетников поручал краевому министерству строительства и ЖКХ проработать комплекс мер по решению проблемы обманутых дольщиков от достройки до господдержки пострадавших граждан. Сейчас в Пермском крае 18 проблемных объектов. Число обманутых дольщиков — 1892.

Министр строительства и ЖКХ Пермского края Михаил Сюткин рассказал на заседании, что проблема будет решаться в три этапа: первый — консервация проблемного объекта и недопущение ухудшения его состояния, второй — завершение строительства, третий — предоставление субсидии гражданам (участникам строительства) для компенсации их расходов.

По словам Сюткина, больше всего времени и усилий требует первый этап. По каждому объекту будет проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации, чтобы исключить завышение цен на строительство. Исполнителем всех работ будет государственное Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию.

На втором этапе строительство объектов будет финансироваться через ПАИЖК, а на третьем — дольщики получат субсидии. Напомним, в перечень категорий граждан, имеющих право на получение субсидии, входят малоимущие, ветераны, многодетные семьи, пенсионеры и те, кто полностью или частично оплатил приобретение квартиры за счёт ипотеки, и другие.

По предложениям дольщиков, прозвучавшим во время обсуждения в Общественной палате, в список также войдут семьи, состоящие из одного родителя независимо от возраста, а также те, кто приобретал жилье за счёт средств материнского капитала.

На прошлой неделе Общественная палата рекомендовала правительству утвердить предлагаемые этапы решения проблемы обманутых дольщиков.

Максим Решетников, врио губернатора Пермского края:

— Важно не забывать, что государство взяло на себя обязанность контроля договоров и фактически гарантировало исполнение обязательств перед участниками долевого строительства. Нам важно не оставлять граждан один на один с этой проблемой. Правовое регулирование, вопросы социальной поддержки требуют утверждения законом, сегодня я внесу его в Законодательное собрание, ещё раз обсудим его с депутатами. Благодарю всех, кто принял участие в работе с дольщиками.

Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты Пермского края:

— На базе Общественной палаты прошёл круглый стол, отдельные встречи с дольщиками, работает постоянно действующая комиссия. В обсуждении приняли участие представители власти: министерство строительства и ЖКХ, администрация губернатора, депутаты Законодательного собрания, администрация города, а также представители всех объектов незавершённого строительства. Предложенные меры государственной поддержки дольщиков были одобрены большинством членов палаты.