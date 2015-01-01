Пермский краевой суд за полгода удовлетворил исков о возмещении морального вреда на 19 млн рублей

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Пермский краевой суд подводит итоги работы за первое полугодие 2017 года. По информации Верховного суда РФ, а также аналитического отдела Пермского краевого суда, всего за шесть месяцев 2017 года Пермским краевым судом окончено 13 уголовных дел по первой инстанции в отношении 18 лиц, сообщает пресс-служба краевого суда.

Осуждены к наказанию в виде реального лишения свободы 17 человек, один оправдан. Одно дело рассмотрено с участием присяжных.

Все оконченные дела рассмотрены в установленный законом срок.

Также в рамках 10 уголовных дел были удовлетворены гражданские иски о возмещении морального вреда на общую сумму 19 млн руб.

В Верховном суде РФ в апелляционном порядке обжалованы приговоры в отношении 15 лиц, что составляет 83% от всех оконченных краевым судом уголовных дел первой инстанции. Все приговоры Верховным судом Российской Федерации были оставлены без изменений, таким образом, качество приговоров Пермского краевого суда по первой инстанции составило 100%.

Справка

Согласно ст. 31 УПК РФ верховному суду республики, краевому или областному суду подсудны наиболее сложные уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 105, ч. 2 «Убийство с отягчающими обстоятельствами», ст. 131, ч. 5 «Изнасилование с отягчающими обстоятельствами», ст. 210, ч. 4 «Организация преступного сообщества или участие в нём», ст. 228.1, ч. 5 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» УК РФ, а также уголовные дела в отношении членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы, судей Конституционного суда РФ, федерального суда общей юрисдикции или федерального арбитражного суда, мировых судей, уголовные дела, в материалах которых содержатся сведения, составляющие государственную тайну.