В Перми началась реконструкция участка набережной Камы от спуска с Соборной площади до Коммунального моста Работы завершатся к 30 ноября

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Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». К ноябрю здесь появится новая прогулочная зона, светильники и смотровые балконы, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Константин Долгановский

Как рассказал глава Перми Дмитрий Самойлов, в этом году подрядчику предстоит заменить покрытие променада, установить новые уличные светильники, отремонтировать пешеходный переход с ул. Попова, а также оборудовать восемь смотровых балконов, с которых можно будет любоваться видами Камы.

Сейчас подрядчик приступил к установке ограждений, затем начнётся демонтаж старого покрытия. Работы ведёт ООО «ТехДорГрупп». Согласно контракту работы завершатся не позднее 30 ноября 2017 года. На время проведения работ 4 июля закрываются проход на этом участке и подземный пешеходный переход с ул. Попова. Для посетителей открыты проходы со стороны Речного вокзала и спуск с Соборной площади.

Эти работы стали логичным продолжением реконструкции набережной. На сегодняшний день отремонтирован участок от причала №9 до спуска от Соборной площади. Обновлённая часть набережной стала местом притяжения пермяков и гостей города, здесь кипит культурная жизнь.

В 2017 году по поручению главы Перми был разработан новый мультижанровый проект «Суббота на набережной», предполагающий проведение мероприятий для взрослых и детей. Тысячи пермяков с семьями и друзьями проводят выходные, участвуют в конкурсах, играх, занимаются спортом.