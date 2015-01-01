Нововведения: как изменится жизнь пермяков с июля

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

С начала июля 2017 года изменения заденут сферы экономики и рынка потребительских услуг.

Изменения в сфере ЖКХ

По информации iz.ru, в июле вырастут цены на коммунальные услуги. Больше платить придется за отопление, горячую и холодную воду, газ, свет и канализацию. При этом будет варьироваться как рост цен на каждую из этих услуг по отдельности, так и темпы повышения цен для жителей различных регионов и даже отдельных районов крупных городов (в первую очередь, Москвы). Однако в среднем по России счета за ЖКХ увеличатся примерно на 4%. Подобное повышение является ежегодной мерой и, как правило, приходится именно на середину лета.

Так, с 1 июля 2017 года в Прикамье вступают в силу новые тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей, утверждённые Региональной службой по тарифам. Для городских жителей, проживающих в квартирах с газовыми плитами, одноставочный тариф составит 3,77 руб./кВт-ч, а для жителей сельской местности и горожан, пользующихся электроплитами или официально установленными электроотопительными приборами — 2,68 руб./кВт-ч.

Повышение МРОТ

С 1 июля 2017 года в силу вступает закон от 19 декабря 2016 года №460-ФЗ, по которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет повышен до 7 800 руб. Последний раз показатель поднимали 1 января 2016 года, и он составлял 7 500 руб. В течение ближайших нескольких лет планируется повысить МРОТ до уровня установленного в стране прожиточного минимума, который составляет 9 730 руб. — для трудоспособного населения, 8 701 руб. — для пенсионеров, 10 258 руб. — для детей.

Электронные больничные

С 1 июля 2017 года также начинает работать новый правительственный закон от 1 мая 2017 года № 86-ФЗ, согласно которому больничные листы можно будет оформлять и в электронном виде. Закон предусматривает возможность использования листка нетрудоспособности, как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

Создание электронного больничного возможно исключительно с согласия пациента. Документ имеет равную юридическую силу с листком нетрудоспособности, оформленным на бумажном бланке. Доступ к данным электронного больничного смогут получить Фонд Социального Страхования, медучреждение и работодатель. Подлинность документа будут обеспечивать усиленные электронные подписи.

«Сегодня перед медицинскими организациями Пермского края стоит задача по осуществлению технического обеспечения процесса, который уже в скором будущем позволит избежать распространения фальшивых больничных листов и существенно сократит работу врачей в части оформления документов о нетрудоспособности», — отмечается Фондом Социального страхования РФ в Пермском крае.

Изменения ПТС и ПДД

ГИБДД же с июля полностью откажется от выдачи бумажных версий ПТС. Переход на электронный техпаспорт начнется для автомобилей уже с 1 июля 2017 года, а для тракторов и других самоходные машин — с 1 июля 2018 года. Теперь можно будет узнать не только всю информацию о предыдущих владельцах автомобиля, но и информацию о пройденных ремонтах и техобслуживании в электронном виде.

Это не единственное новшество ПДД. В силу вступит постановление Правительства РФ от 30 декабря 2016 года №1558 начнет действовать с 1 января 2017 года, но срок вступления в силу сдвинулся. Закон предполагает запрет на перевозку детей на автобусах, год выпуска которых превышает 10 лет. Автобус для перевозки детей также должен соответствовать всем техническим требованиям, иметь тахограф и навигационные системы ГЛОНАС или ГЛОНАС/GPS.

Из нововведений — 1 июля истекает срок действия постановления, согласно которому клиент, неудовлетворенный выплатой по ОСАГО, должен был сначала обратиться в страховую компанию, а затем уже в суд. Теперь граждане, недовольные выплатами от страховых компаний, могут обращаться в суд напрямую.

Покупка автомобиля станет дешевле

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запускает программы, которые помогут финансово облегчить покупку автомобильного транспорта, на которые выделит 7,5 млрд руб.

Так, начнет действовать программа «Первый автомобиль». По ней при покупке легкового автомобиля предоставляется скидка 10%. Предложением смогут воспользоваться все, кто ранее не приобретал личного транспорта. Программы «Семейный автомобиль» поможет получить семье, ту которой есть двое малолетних детей, такую же скидку. Стоимость автомобиля, который могут выбрать участники программы, ограничивается 1 млн 450 тыс. руб.

Программами «Своё дело», «Российский тягач» или «Российский фермер» предположено, что представители малого и среднего бизнеса, фермеры и те, кто планирует взять в лизинг магистральные тягачи, смогут заключить лизинговый договор со скидкой 12,5%.

Обеспечат «Миром»

С 1 июля новые сотрудники бюджетных учреждений будут получать карты платёжной системы «Мир» в качестве зарплатных. Работники бюджетной сферы, которые пользуются картами других платежных систем, будут обеспечены «Миром» до 1 июля 2018 года. Карты платёжной системы «Мир» будут выдаваться также пенсионерам, по мере истечения срока действия тех карт, которые они уже имеют. Полный процесс перехода на «Мир» ожидается к июлю 2020 года.