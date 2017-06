Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 30 июня по 7 июля

Пермяков ждут очередные выходные, насыщенные разнообразными событиями. Большинство из них пройдёт за городом. Так, в Усолье зрители увидят «Строгановскую регату», в селе Бабка состоится фестиваль Воды, а в Пожве — «Праздник первого парохода». Кроме того, в ближайший уикенд пройдёт Сабантуй и фестиваль коми-пермяцкой обрядовой культуры. В городе можно увидеть выставку Василия Звонцова «Поэт неприметной вечности», закрытие театрального сезона в Театре-Театре и премьеру очередного голливудского блокбастера о Питере Паркере.

Самое зрелищное событие состоится в Кунгуре — закрытие XVI Международного фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка» с традиционным «Танцем слонов».

В Перми продолжается Большой летний фестиваль «Пермский период. Новое время» (0 +). В его рамках 2 июля на эспланаде состоится общекраевой Губернаторский бал выпускников «Будущее здесь», состоящий из торжественного поздравления и праздничной программы.

Городская эспланада, 2 июля, 18:00

«Суббота на набережной» вновь будет наполнена событиями.

С 12:00 начнутся бесплатные спортивные тренировки по йоге и силовому фитнесу для мужчин и женщин. Любители интеллектуальных «боёв» с 14:00 до 16:00 в зоне променада могут сразиться в шахматы или настольные игры. На набережную вернётся полюбившаяся многим пермякам выставка ретро-автомобилей.

С 12:00 до 19:00 в «Интеллектуальном кафе» пройдёт «Лаборатория городских изменений», посвященная инициативам в сфере урбанистики, экологии, культуры, социокультурных практик.

Анимационные программы, игротеки ждут участников и зрителей в течение дня начиная с 14:00.

С 15:00 до 16:00 на главной сцене состоится шоу фокусов Дамира Стоуна — участника телешоу «Удиви меня», лауреата конкурса «Я знаменит», мага, волшебника, иллюзиониста.

Главным вечерним событием дня станет фаер-шоу в 18:00 на главной сцене. С 16:00 до 18:00 каждый желающий сможет принять участие в огненном мастер-классе с использованием безопасных светодиодных «снарядов».

Набережная, 1 июля

Главным событием уик-энда в Перми будет, как это ни странно, праздник, посвящённый юбилею авиаконструктора Павла Соловьёва (0 +). АО «Авиадвигатель» всерьёз заморочилось привлечением молодёжи к авиаконструкторской тематике. Юбилей пройдёт на городской эспланаде. В программе:

— выставка исторических фотоматериалов о жизни и деятельности Павла Соловьёва;

— выставка авиационных двигателей (настоящих);

— кабина самолета Ту-134;

— концерт с выступлением группы «ПМ», Петра Дранги, Ace of Base и Scooter;

— пиротехническое шоу.

Городская эспланада, 1 июля, 14:00 — 23:00

Заканчивается XVI Международный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» (0+), но самые красочные события ещё впереди.

30 июня в Кунгуре пройдёт «День спорта». Гостей фестиваля ждут турнир по кикбокснигу, гонка-критериум на велосипедах, первенство города по гиревому спорту, легкоатлетический пробег и первенство города по армрестлингу.

1 июля, в субботу состоится День города. С 8:00 в сквере им. А.С. Губкина и на прилегающей территории по улицам Гоголя и Советской пройдёт ярмарка народных промыслов «Город мастеров». В 11:00 возле детской школы искусств им. Р.Н. Розен состоится церемония «Чаепитие по-кунгурски» и стрит-выставки «Самовар Иван-Иваныч», «Мал горшок, да кашу варит» и «Кухонная утварь XIX-XX веков».

В 22:00 состоится церемония закрытия ХVI Международного фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка». Гостей ждёт театрализованное выступление «Чистая планета», концерт кавер-группы «Хитобои» (Казань-Москва) и «Танец слонов» под рок-версию «Времён года» Вивальди с симфоническим оркестром.

Кунгур; закрытие фестиваля — на стадионе «Труд» 1 июля в 22:00

Стартует фестиваль «Rock-Line» (12+). 30 июня в Лысьве зрителей ждёт торжественное открытие и начало фестиваля в 18:00. В этот день выступят группы «Лаборатория ветра» (Лысьва), «Джин» (Екатеринбург), Princesse Angina (Австрия, Вена), Abbat Santos (Красноярск — Санкт-Петербург), «Р-Клуб» (Свердловскя область), «Рви меха» (Новосибирск), «Платья за 130 рублей» (Московская область), Т.Р.О.И.Н. (Пермь), Twinsnake (Новокузнецк), «Ангел НеБес» (Санкт-Петербург), PRANA (Москва), «Настя» (Екатеринбург — Санкт-Петербург) и Sonuvabitch (Германия, Росток). В 00:30 состоится ночной кинопоказ.

На следующий день, 1 июля, в Лысьве пройдёт шоу самолётов «Твоя линия взлёта», а также выступления групп Сhoose of voice (Пермь), «Планетарий» (Пермь), «А-Симметрия» (Курган), Ritmens (Орёл), «Дваразашакур» (Екатеринбург), Mary Hand syndrome (Москва), Dahaka (Москва), !Без компромиссов! (Москва), «Пятый корпус» (Пермь), КИРПИЧИ (Санкт-Петербург), Factorial (Санкт-Петербург), Zansky (Санкт-Петербург), Cardio (Екатеринбург), Halloday (Калининград), Other Noises (Томск), Mary go Round (Cанкт-Петербург) и «Ундервуд» (Москва). Здесь же, в Лысьве, состоится торжественное закрытие фестиваля.

Лысьва, 30 июня, 1 июля

В Перми продолжается работа лаборатории пластического театра «Территория» (12+). Участниками Лаборатории стали актёры стажёрской труппы, балет и артисты Театра-Театра. Итог их работы — пластический перформанс — будет показан на сцене Театра-Театра 1 июля в 19:00.

«Территория»

Также в этот день в «Сцене-Молот» пройдут лекции о современном театре: в 16:00 историк танца Екатерина Васенина прочтёт лекцию «Мировой и российский танцтеатр: навстречу и друг от друга» — погружение в историю пластического театра и хореографии. В 17:00 театральный критик Елена Смородинова выступит на тему «Театр взаимной открытости: диалог с неконвенциональным» — о том, как готовиться к встрече с современным художником; как современные режиссёры последовательно работают над разрушением театральных канонов, ещё недавно казавшихся незыблемыми.

«Сцена-Молот», 1 июля

На закрытии театрального сезона в Театре-Театре 5 и 6 июня будет показан спектакль-концерт «Триумф мюзикла» (12 +), с которого начался юбилейный 90-й сезон.

Пермский академический Театр-Театр, 5 и 6 июля, 19:00

Начало июля ознаменуется для Усольской земли проведением «Строгановской регаты» (0+). Участвуют команды из Перми, Миасса, Снежинска, Верхней Пышмы на судах классов «Оптимист», «Луч», «Кадет», «Луч — Радиал», «Зум», «РИБ». Все дни водно-спортивного праздника будут работать музеи: «Дом Брагина», «Усадьба Голицыных», «Палаты Строгановых» и все расположенные в них выставки. Для детей будет организована площадка с надувными батутами, играми, детскими электромобилями, катанием на пони и другими развлечениями. В «Доме Брагина» будет работать кафе, будут организованы торговые ряды с сувенирами, сладостями и выпечкой.

Усолье, 1 и 2 июля

В эти же выходные в селе Бабка Частинского района состоится второй из четырёх фестивалей «Четырёх стихий» — фестиваль Воды (0+). Программа фестиваля включает в себя конкурс самоходных плавательных средств, гонки на катамаранах, конкурс блюд из рыбы, молодёжные юмористические соревнования «Жестокие игры по-бабкински» и многое другое.

Село Бабка, 1 июля, 15:00

В этот же день в Пожве пройдёт «Праздник первого парохода» (0+). В программе праздника карнавальное театрализованное шествие, награждение победителей конкурса исследовательских работ по истории Пожвы, конкурса детских рисунков «Камские вольники», выступления звонарей, выставка-ярмарка «Камский арт-базар» , соревнования по пляжному волейболу, а также экскурсия в музее, в рамках которой посетители узнают историю пожвинского поселения. Также гостей праздника ждёт парад маломерного флота и катание на катерах и лодках.

Посёлок Пожва, 1 июля, 15:00

В ближайшую субботу состоится традиционный бардымский Сабантуй (0+). Главные события — как всегда, скачки, соревнования по борьбе на поясах, кулинарный конкурс. Для детей будет сооружена малая сцена и организованы специальные конкурсы. По давней традиции участники игр и состязаний — и дети, и взрослые — получают подарки, которые заранее, также по древней традиции, собраны по деревне.

Село Барда, деревня Сюзянь, 1 июля, 15:00

«Сабантуй — 2017» (0+) состоится и в Перми. В программе — соревнования по национальной татаро-башкирской борьбе «курэш», выступление творческих коллективов и мастеров искусств, проведение конкурсов на лучшего танцора, лучшего музыканта, лучшего певца, лучший национальный костюм, «Длинная коса» и другие; соревнования по гиревому спорту, народные игры и различные забавы — битьё горшка, бег в мешках, бег с яйцом на ложках, бег на «трёх ножках», скачки «на лошадях», а также состязания на горизонтальном бревне.

Приобрести сувениры и попробовать блюда национальной кухни можно будет в торговых рядах.

Стадион «Локомотив», 1 июля, 11:00

В легендарной деревне Кукушка Кочёвского района состоится Межмуниципальный фестиваль коми-пермяцкой обрядовой культуры «С Аграфены Купальницы на Иванов день» (0+). Гостей фестиваля принимают участники народного этнографического ансамбля «Кукушка». В программе обрядовый праздник «Песни поём, с водой играемся, на празднике Аграфены Купальницы встречаемся!», развлекательная программа «Ой да веничек, ой да берёзовый», игровые и конкурсные программы с детьми в аутентичном стиле, обряды очищения: «Прыжки через костёр», «Купание в реке», «Сбор целебных трав», «Сбор утреней росы», а также хороводы, коми-пермяцкие игры и пляски.

Деревня Кукушка, 6 — 8 июля

«Поэт неприметной вечности»

В Перми открылась выставка графики Василия Звонцова «Поэт неприметной вечности» (6+), посвящённая 100-летию автора. В экспозицию выставки включено более 30 произведений мастера, выполненных в различных печатных и оригинальных графических техниках.

Частная галерея «Уникум», до 27 августа

В российский прокат выходит новый голливудский блокбастер о супергерое. Зрителей ждёт очередная встреча с Питером Паркером. На этот раз «Человек-паук: Возвращение домой» (12+) расскажет о событиях, последовавших после исторической встречи героя с командой Мстителей.

Питер Паркер в исполнении Тома Холланда возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью под опекой тёти Мэй. Но теперь за Питером приглядывает ещё кое-кто… Тони Старк (Роберт Дауни младший) видел Человека-паука в деле и должен стать его наставником. Когда новый злодей Стервятник угрожает уничтожить всё, что дорого Питеру, приходит время доказать всем, что такое настоящий супергерой.

Во всех кинотеатрах города, с 29 июня

«Нелюбовь»

Пермская синематека продолжает показ нашумевшей драмы Андрея Звягинцева «Нелюбовь» (18+). Главные герои фильма — Борис и Женя — постоянно ругающиеся друг с другом супруги. Они собираются разводиться и уже строят каждый свою личную жизнь, забыв при этом о 12-летнем сыне Алёше, который чувствует себя абсолютно никому не нужным. В один из дней Алёша исчезает…

Киноцентр «Премьер», до 12 июля

