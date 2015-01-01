В Перми за неуплату налогов осудили двух предпринимателей

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Следственный комитет РФ по Пермскому краю вынес приговор двум предпринимателям и их соучастнице. Они признаны виновными в уклонении от уплаты налогов и хищении чужого имущества.

Как сообщает пресс-служба СК, один из осуждённых создал несколько организаций, которые занимались поставкой и обслуживанием оборудования для нефтегазовой промышленности. Для того чтобы деятельность была более успешной, он попросил о помощи знакомую женщину-бухгалтера и специалиста с навыками руководителя в коммерческой деятельности. В процессе продвижения своей продукции сообщники вступили в сговор. С 2012 по 2014 год они уклонились от уплаты налогов на сумму более 19 млн руб. и путём обмана похитили из федерального бюджета более 4 млн руб.

Для возмещения ущерба на имущество злоумышленников стоимостью более 9 млн руб. наложен арест. Предприниматели приговорены к четырём годам лишения свободы и штрафу в размере 400 тыс. руб.

Их сообщница приговорена к трём годам лишения свободы и штрафу в размере 300 тыс. руб.