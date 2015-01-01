Пермский застройщик предлагает покупателям не платить за ипотеку

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Один из пермских застройщиков, известный своей надёжностью и ответственностью, разработал новую привлекательную акцию для своих покупателей. Предприятие создало совместную программу с крупнейшими российскими банками для того, чтобы сделать уникальное предложение всем покупателям квартир.

Покупатели квартир от этого застройщика могут приобрести квартиру в новостройке... и при этом не платить по ипотечному кредиту!

Все заинтересованные потенциальные покупатели жилой недвижимости приглашаются на презентацию программы «Ипотека за счёт застройщика».

Презентация состоится 28 июня 2017 года в 18:00 в бизнес-центре «Грин Плаза» (Куйбышева, 95б), в конференц-холле на 18 этаже.

В программе встречи — презентация программы, консультации банков и застройщика, фуршет.

Подробная информация и обсуждение мероприятия- на странице вконтакте.

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