Заявки на 2018 год в рамках проекта «Единой России» «Местный дом культуры» будут рассмотрены в этом году

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На площадке Лобановского дома культуры прошли общественные обсуждения по реализации проекта «Местный дом культуры» партии «Единая Россия» в Пермском крае в 2017 году. Модератором обсуждений стала координатор проекта «Местный дом культуры» партии «Единая Россия» в Пермском крае, депутат краевого Законодательного собрания Надежда Лядова.

Во встрече также участвовали депутат Госдумы РФ Александр Василенко и представитель Министерства культуры Пермского края Мария Герасимова. Участниками обсуждения стали 70 человек из 26 муниципальных образований Пермского края: директора местных домов культуры, представители администраций, ответственные за проведение закупочных процедур по использованию субсидий.

Как сказал Александр Василенко, на общественных обсуждениях он выполняет роль посредника между федеральным руководителем проекта партии, депутатом Государственной думы РФ Ольгой Козаковой и непосредственными участниками проекта — местными домами культуры. Его цель — услышать просьбы, пожелания от жителей и помочь продвинуть проект в Пермском крае.

Надежда Лядова рассказала об основных положениях проекта «Местный дом культуры», о его цели, задачах и реализации в 2017—2018 годах. «Я хорошо знакома с коллективами местных домов культуры и знаю об их материально-техническом состоянии. Сегодня мы находимся в одном из лучших домов культуры Пермского края, а состояние многих, к сожалению, оставляет желать лучшего. Поэтому партия «Единая Россия» приняла решение содействовать модернизации домов культуры, так как мы все знаем, что население активно тянется в дома культуры, очень много самодеятельных коллективов работает на их площадках. Когда я приезжаю в муниципалитеты, вижу, сколько у нас талантливых детей участвует в различных творческих коллективах, сколько действует ветеранских объединений. Когда смотришь на их выступления, то гордость берёт, сколько у нас активных людей старшего поколения и молодёжи, которые тянутся к местным домам культуры, где кипит жизнь наших населённых пунктов», — сказала куратор партпроекта.

В настоящий момент денежные средства в рамках партпроекта уже перечислены в федеральное казначейство и в ближайшие дни будут доведены до получателей. По словам Надежды Лядовой, заявки на 2017 год проходили с некоторыми трудностями, поэтому сейчас стоит задача хорошо подготовиться к участию в партпроекте в 2018 году, составить проектно-сметную документацию, чтобы была возможность не только обновить материально-техническую базу культурных учреждений, но и провести текущий ремонт домов культуры.

Всего в Пермском крае 781 местный дом культуры, которые располагаются в 835 зданиях. Провести обновление и ремонт всех местных домов культуры сразу не получится, но те средства, которые поступили из федерального бюджета в рамках партпроекта, — это большая помощь, которая не поступала долгие годы, и она позволит обновить дома культуры.

Конкурсные процедуры для участия в проекте в 2018 году будут проведены в конце текущего года. Это позволит организовать работы в обычном режиме, без сжатых сроков, как это было при запуске проекта.

«Партроект «Местный дом культуры» — долгожданная и крайне необходимая для всех нас инициатива, ведь укрепление материально-технической базы даст новые возможности для нашего дальнейшего развития и роста, поднимет качество услуг для населения. Значит, и жизнь в наших сёлах будет интереснее и комфортнее», — считает директор Лобановского сельского дома культуры Любовь Мальцева.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» в Пермском крае