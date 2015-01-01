«Парма» нашла финансовую поддержку на 40 млн рублей

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На сегодняшнем пленарном заседании Пермской городской думы большинство депутатов проголосовали за выделение дополнительных средств БК «Парма».

Объём бюджетной подпитки составил 40 млн руб.: 19,705 млн руб. пойдут на возмещение затрат, связанных с организацией и проведением всероссийских спортивных соревнований; 20,295 млн руб. — на оплату труда, питание, страхование спортсменов.

Необходимость в выделении дополнительных средств возникла в связи с новыми требованиями к участникам баскетбольной Единой лиги ВТБ. В начале нынешней весны «проходная» планка для клубов возросла до 180-200 млн руб.

В предстоящем сезоне БК «Парма» получит около 60 млн руб. из краевого бюджета. Остальные недостающие средства клуб планирует получить от спонсоров.

Напомним, «Парма» в прошедшем сезоне дебютировала в элитном баскетбольном турнире, где по итогам регулярного чемпионата заняла последнее место, одержав при этом всего одну победу. По предоставленной Единой лигой ВТБ информации, клубный бюджет «Пармы» в сезоне 2016-2017 годов составил 155,6 млн руб. Для примера, среди девяти российских клубов-участников чемпионата самым богатым является столичный ЦСКА с годовым бюджетом 2,6 млрд руб. За ним следуют подмосковные «Химки» — 1,4 млрд руб. и краснодарский «Локомотив-Кубань» — 1,1 млрд руб.