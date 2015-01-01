Первые результаты объединения больниц КУБа и пермской ГКБ №4 врачи считают успешными

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Врио губернатора Пермского края Максим Решетников в эти выходные посетил с рабочим визитом Кизел, Гремячинск и Губаху, где проверил процесс объединения больниц Кизеловского угольного бассейна и пермской ГКБ №4.

Рабочий день главы Пермского края начался с посещения Кизеловской городской больницы, затем он побывал в Гремячинской центральной районной больнице.

«В целом впечатления позитивные. Объезжая больницы, я послушал пациентов, пообщался с врачами и медсёстрами в регистратуре. Доступность медицинской помощи «узких специалистов» выросла за счет работы выездных бригад, регулярного приезда врачей из Перми. Остаются, конечно, вопросы по терапевтам, требуется обновление ФАПов, подключение к интернету. Но считаю, что первый шаг нами сделан успешно, врачи это подтверждают», — отметил Максим Решетников.

Также в рамках визита Максима Решетникова в Губахе состоялась расширенная коллегия Министерства здравоохранения Пермского края, где обсуждались вопросы повышения доступности медицинской помощи жителям Пермского края и изменения в системе здравоохранения, достигнутые в рамках проекта «Новая поликлиника». В ней приняли участие более 140 врачей со всего Пермского края.

С докладом «Промежуточные итоги реализации проекта, направленного на совершенствование системы оказания медицинской помощи населению Кизеловского угольного бассейна Пермского края» выступил главный врач пермской ГКБ № 4 Александр Ронзин.

Он, в частности, отметил, что целью проекта объединения лечебных учреждений Кизела, Губахи и Гремячинска с ГКБ №4 является

улучшение показателей здоровья жителей путем повышения доступности и качества медицинской помощи, рационального использования ресурсов медицинских организаций.

Напомним, основные проблемы КУБа в сфере оказания медицинской помощи — недостаточная материально-техническая база учреждений здравоохранения и нехватка «узких» специалистов.

Для решения этих проблем в территориях внедряется новая управленческая модель, призванная повысить показатели здоровья и доступность медицинской помощи. Объединение больниц КУБа с лидером пермского здравоохранения — ГКБ №4 позволяет максимально быстро обеспечить специализированной медпомощью, в том числе высокотехнологичной, людей, нуждающихся в ней, оказывать методическую поддержку местным докторам, знакомить их с новейшими методами диагностики и лечения пациентов. Врачи пермской городской клинической больницы №4 регулярно ведут выездные приемы для жителей Гремячинска, Губахи и Кизела. Каждую неделю в города КУБа выезжают «узкие» специалисты.

1067 жителям КУБа оказана консультативная медицинская помощь. 268 пациентам проведены диагностические исследования, в том числе 77 людям проведена магнитно-резонансная томография. Кроме того, в стационар ГКБ №4 направлены 32 человека, причем 16 — экстренно.

По программе развития здравоохранения на 2017-2019 годы предусмотрены капитальный ремонт и реконструкция ряда зданий и корпусов Гремячинской ЦРБ, Губахинской и Кизеловской городских больниц. Также предполагается строительство ряда модульных фельдшерско-акушерских пунктов в поселках КУБа, увеличение количества бригад неотложной помощи, обновление автотранспорта «скорой помощи», увеличение числа «узких» специалистов в больницах. В перспективе через 2-3 года в Губахе будет создан межмуниципальный медицинский центр.

Также на коллегии обсудили вопросы финансового оздоровления поликлиник.

«Сегодня у Министерства здравоохранения есть ресурс, мы выделили дополнительные средства. Законодательное Собрание поддержало поправки в бюджет. В рекордные сроки отработали, выделили 300 млн. Обсудили и с 1 июля будут проиндексированы тарифы в системе ОМС на поликлиническую помощь. Поликлиники не в системе закрытия долгов, а в режиме увеличения текущей доходной базы получат дополнительный ресурс, который они могут направить на заработную плату врачей, увеличение лекарственного обеспечения. Поэтому следующий важный этап модернизации системы здравоохранения — финансовое оздоровление учреждений», — подчеркнул Максим Решетников.

Было решено, что выездные коллегии по вопросам здравоохранения будут продолжены. Уже определены вопросы, которые требуют детальной проработки. В частности, это касается кадрового обеспечения больниц, дальнейшей информатизации и избавления от бумажной работы врачей. Также планируется уделить большое внимание вопросам социально опасных заболеваний, вопросам помощи онкологическим больным.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края